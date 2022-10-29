Meral Akşener acı haberi duyurdu: İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu yaşamını yitirdi

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi İYİ Parti lideri Meral Akşener duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 06:48
Meral Akşener acı haberi duyurdu: İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Geçen Eylül ayında aort damarı yırtılan ve acil olarak ameliyata alınan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 29 Eylül'de taburcu olmuş ve evinde istirahate çekilmişti.

Tekrar rahatsızlanan Tozoğlu, yeniden hastaneye kaldırılarak tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu. Tozoğlu, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gökhan Tozoğlu’nun hayatını kaybettiğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Akşener, "Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı. 


İyi Parti konya Gökhan Tozoğlu

  • İlgili Haberler

  • AKP’nin kalesi Konya’da ucuz ekmek kuyruğu! AKP’nin kalesi Konya’da ucuz ekmek kuyruğu!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler