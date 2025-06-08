Meral Akşener'den 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Siyasi parti liderleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

AKŞENER’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, hastanede tedavi altında olan Zeyrek için sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Akşener, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.