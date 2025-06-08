Meral Akşener'den 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.
Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının
ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Siyasi parti liderleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.
AKŞENER’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, hastanede
tedavi altında olan Zeyrek için sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
Akşener, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi
Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa
sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) June 8, 2025
En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.