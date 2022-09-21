Meral Akşener, Erdoğan sorusu üzerine gülümsemekle yetindi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 20:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde sürdürdü.

Akşener’in işlerinin nasıl olduğunu sorduğu bir kırtasiyeci, “İşlerimiz çok iyi değil Başkan’ım. Sürekli zam. Çok zor şartlarda geçiniyoruz” dedi. Başka bir esnaf, “Şükür, idare ediyoruz. Biraz durgun tabii, ekonomi kötü. Buradan yaklaşık altı kişi geçiniyor” diye konuştu.

Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok” sözlerinin anımsatılması üzerine sadece gülümsemekle yetindi.

“ENFLASYONDAN KAYNAKLI SIKINTILAR YAŞIYORUZ AMA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Akşener’in ziyaret ettiği diğer bir esnaf, “Mücadeleye devam ediyoruz. Sürekli enflasyondan kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Geçindiriyor ama zorluğu çekiyoruz. Burada 2-3 kişi ekmek yiyor. Ben sahibiyim. İdare etmeye çalışıyoruz ama zorluk çekiyoruz. Elektrik bin 700 lira geldi. Kira da 8 bin lira. Mücadele etmeye devam ediyoruz. İnşallah güzel günler gelecek. Bazı şeyler aşılacak diye ümit ediyoruz” dedi.

“2,5 YIL EVVEL BEN 600-700 ÇAY SATIYORDUM, ŞU ANDA 100-150”

Çay ocağı işleten bir esnaf da Akşener’e ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları anlatırken “25 yıldır buradayım, 7. Cadde’nin çaycısıyım. 2,5 yıl evvel ben, (günlük) 600-700 çay satıyordum, şu anda 100-150. 25 kuruştu, şimdi 2,5 liraya çay satıyorum” diye konuştu.

Akşener, esnaf ziyareti esnasından bir pasajın üst katından kendisine seslenen dövmeci gençle de sohbet etti. Akşener, “Murat’ın dövmeleri hepsinden güzel, onun için burayı tavsiye ederim” dedi. Dövmeci genç ise Akşener’e, “Bir olacağız, diri olacağız, beraber olacağız” diye seslendi.

Bir mağaza çalışanı, Akşener’e, “İşlerimiz yok. İşlerimiz çok düşük. Bizler çalışanız. Eşim çalışması geçinmenin imkanı yok” dedi.

“BU FARKLILIKLARI GÖSTERİP ARKADAŞLARIMIZIN SESİ OLABİLİRSEK AYNI ZAMANDA SİZLERİN SESİ (BASIN MENSUPLARI) OLMUŞ OLUNUYOR”

Akşener, “Bütün bu soruların cevabı alım gücüyle alakalı. 2,5 yıl evvel iki asgari ücretle ev alma imkanı varken şimdi bu durum yok. Aylık 50 bin TL gelir olsa da alamazsınız. Bu farklılıkları gösterip arkadaşlarımızın sesi olabilirsek aynı zamanda sizlerin sesi (basın mensupları) olmuş olunuyor. Siz alabilecek misiniz ev? Nasıl ödeyeceksiniz borçlarınızı? O nedenle günlük siyaseti bu dükkanlara kaydırmama nedenim, bu ses sizin adınıza da bir ses olduğu için” diye konuştu.

Akşener, dükkandaki papağana da birkaç soru sordu. Akşener, papağana, “Zeytin, Türkiye hakkında ne düşünüyorsun” sorusunu yöneltti.

Akşener’in ziyaret ettiği şarküteri dükkanının sahibi ise şunları söyledi:

“Maalesef üretici de fiyatları normal bir şekilde çıkamıyor. Biz de tüketiciye yansıtmak durumundayız. Allah sizi inandırsın, çok düşük kâr marjlarıyla satış yapıyoruz. Fiyatları minimuma çekmeye çalışıyoruz, maalesef alamıyorlar.

“GEÇEN HAFTA YUMURTANIN KOLİSİ 45,90 LİRAYDI, ŞU AN 54,90 LİRA”

Önceden kilo kilo domates satarken şu anda insanlar bir kilo, iki kilo… ‘Akşama fiyat düşer mi’ sorusunu soruyor. Mecburen biz de ister istemez zam yapmak durumunda kalıyoruz. İnsanlar gerçekten ürünlere ulaşmak istiyor, almak istiyor. Şu anda koliyle yumurta satışı çok düşük. İnsanlara adede dönüyor. 30’a böldürüyor, tane hesabıyla alıyor. İnsanlar çocuğunun beslenme çantasına koymak istiyor. Muzu bile bir tane almak istemiyor ama alım gücü, yok alamıyor. Geçen hafta yumurtanın kolisi 45,90 liraydı, şu an 54,90 lira. Bir haftada yansındı fiyatlara.”

AKŞENER, ERDOĞAN SORUSU ÜZERİNE GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ

Bir basın mensubunun “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Seçimleri kazanma konusunda endişemiz yok. Çünkü alternatif yok’ dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz” sorusu üzerine Akşener, sadece gülümsemekle yetindi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalına dün verdiği röportajda, Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimlere ilişkin soruya, "Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok” yanıtını vermişti.