Meral Akşener, İYİ Parti Akdeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da; partisinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 23:28
Meral Akşener, İYİ Parti Akdeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Akdeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Akşener, geçtiğimiz hafta İstanbul'da partisinin Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelmişti.



Meral Akşener İyi Parti

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