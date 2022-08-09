Meral Akşener, İYİ Parti Akdeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

09 Ağustos 2022 Salı, 23:28

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Akdeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Akşener, geçtiğimiz hafta İstanbul'da partisinin Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelmişti.



