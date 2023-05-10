Meral Akşener kadınlara seslendi: Bu seçimde süpürgenin ucuyla süpüreceğiz

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:37

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale’de yurttaşlarla bir araya geldi.

Miting açılış konuşmasını yapan Manur Yavaş, İktidarın İmralı'ya heyet gönderdiği iddialarına ilişkin "Sayın Meral Akşener iki üç gün önce söylemişti yalanladılar ama bugün bakın basına, Ahmet Türk eski Mardin Belediye Başkanı ne diyor? Yine Öcalan'la görüşmeye gittiler. Peki, ne görüşüyorlar soruyorum ben size. Kendilerine oy istiyorlar" dedi.

Sonrasında kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özellikle kadınlara seslendiği konuşmasında "Bu seçimde süpürgenin ucuyla süpüreceğiz"dedi.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhur İttifakı’ndan her şeyi duyduk ama Millet İttifakı tek kötü söz etmedi. Sadece onlar gibi düşünmediğimiz için ‘illet, zillet, vatan haini’ oluyoruz. Hiçbir zaman millete böyle hitap edilemez. Bunlar sıkıştıkça bu siyasete başvuruyorlar.

Bunların yedek kuvvetleri var. Sıkıştıkça iftiraya başvururlar ama yardım da isterler. Osman Öcalan’ı televizyona çıkardılar. ‘Ekrem Bey’e değil de Binali’ye oy ver’ dedirtmek için çıkardılar. İmralı’daki bebek katilinden gelen mektubu da okuttular.

Bugün HDP’li Ahmet Türk açıkladı. Geçen hafta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener oraya bir hakim gönderdiklerini açıklamıştı. İnkar ediyorlardı. Ahmet Türk bugün ‘yine sıkıştılar İmralı’ya gittiler, oy istiyorlar destek bekliyorlar’ dedi. Hal böyleyken teröristle işbirliği yapan biz oluyoruz. Bırakın Allah aşkına.

TOGG, İHA, SİHA, Anadolu Gemisi’ni siyasete alet ediyorlar. Partinin malı gibi davrandılar. Allah razı olsun, en güzelini yapın. Ama açlık, fakirlik, kiralar, mülteci sorunu, uyuşturucu konuşulmuyor. Halkı aç bıraktınız onlarla gösteri yapıyorsunuz."

"SÜPÜRGELERİN UCUYLA SÜPÜRECEĞİZ"

Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

" Çanakkale geçilmez dediniz, Çanakkale geçilemedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Atatürk'ümüzün evlatlarının şehrindeyiz. Özellikle de kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle dedim çünkü kadınlar hiç olmadığı kadar bu dönemde hakarete uğruyor. Şakalar, hakaretler bizim üzerimizden. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı videoları küçümsemek için hakaret bile bizim üzerimizden yapılıyor. Sayın Erdoğan mitingine 'karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz' diyorlar" diyerek başladı. Ulan saygısızlar sizi doğuran kim? Saygısız herifler. O pankartı indirin şunu aşağıya diyen bir irade olmadı.

"BU SÜPÜRGELERLE SÜPÜRECEĞİZ"

Beraber süpüreceğiz beraber, at bir tanesini bana. İşte bu süpürgeyle nasıl süpüreceğiz görün bakın. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey... Ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah"

Samimiyetle söylüyorum kafayı kırdılar. Hiçbir seçime böyle rezil bir dille gitmedik. Bu meydanda her partiye oy veren insanlar var. Bizim için de Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşıdır. Bu ucube sistemi isteyenler ise size işgalci diyor. Daha vahimi var; dinsiz, kitapsız, imansız oluyorsunuz. Bu şirktir, Allah'a şirk koşmaktır. La ilahe illallah Muhammedîn Resullullah diyen herkes Müslümandır. Ona imansız dersen şirke girersin.

Bu arada İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadılar. Bunlar çakma milliyetçiler. Bu ülkede yan gelip yatan, pudra şekeri çeken asalaklar var ama asalaklar var. Bunları konuşmayalım diye bizi hepimizi bir şey yaptılar. Ben hem PKK'lıymışım hem faili meçhulcüymüşüm. 5-10 maaş almak için bunları konuşuyorlar.

Daha komiği seçimi kazanırsak Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacakmışız. Kendisi 'Bizim Mehmet yeni ziyarete gitti' demişti; ya akraba olmuş bunlar benim haberim yok. Asıl meselenin konuşulmaması için bizi bize kırdırmaya çalışan cümleler kullanılıyor. Siyasetçi seçmene talimat veremez, siyasetçi seçmeni velinimet görür ve karşısında hazrolda durur.

Bu seçim bu ucube sistemin gitmesi için son seçim. Asayişten sorumlu muhterem diyor ki biz seçimi kazanırsak erkek ile erkeğin evliliğini serbest bırakacakmışız; ya kafayı yediler. Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız onlar alınlarını secdeye koyacakmış. Yahu haramın dibine inmişsiniz, tarım üreticisini öldürdünüz, Çanakkale'nin gençleri umutsuz, kadınları çocukları için üzgün. Üreten şehir olmasına rağmen Çanakkale dibe vurmuş halde.

Sizin alınlarınız kapkara, ne temizi. Bir yüzükle çıktılar, gemiciklerin dibine vardılar. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, Sayın Erdoğan'ı çok seviyor olabilirsiniz saygı duyuyorum ama bu seçimde İYİ Parti ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü bu son seçimdir. Parlamenter sisteme geçme sözü veren, demokrasinin, hukukun üstünlüğünü savunan, çalmayacak olan, çaldırmamayacak olan Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Bu seçimi alacağız değerle kardeşlerim. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak, ben de madem 'Başbakan Meral' diyorsunuz, başbakan olacağım. Seçimi kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen ataması yapıp, 11 bin köy okulunu açacağız.

Tarım sektöründe çalışanların borçlarını yeniden yapılandıracağız. Yüzde 20-30 oranında ürün girdisine indirim yapacağız. Gençlerin köylere gidip üretip yapabilmesi için gençlerin SSK ya da Bağ-Kur'unu biz ödeyeceğiz.

TÜİK'i düzelteceğiz ve asgari ücreti, emekli, dul ve yetim ücretleri hepsini gerçekçi bir hesapla ortaya koyup maaş olarak vereceğiz. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum. Çanakkale'nin bitmeyen tüm projelerini sonlandıracağız Çanakkale."