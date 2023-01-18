Meral Akşener liderler turuna çıkıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dokuz gün sonra yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi parti liderlerini tek tek ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:34
Meral Akşener liderler turuna çıkıyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'ta ev sahipliğinde gerçekleşecek Altılı Masa toplantısı öncesinde gündemle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için liderler turuna çıkıyor.

Akşener 'in liderler turu zirvesindeki ziyaretleri şu şekilde:

19 Ocak Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

20 Ocak Cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

23 Ocak Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan.


Meral Akşener

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