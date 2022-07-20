Meral Akşener: O zaman defterleri açarız, çukurun dibine girersin

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Giresun’un Bulancak ilçesinde dinlediği esnaf; “Hesap sormanızı isteriz. Yolsuzluk, hırsızlık yapan varsa, çalan varsa onlardan hesap sorulmasını isteriz. Biz buraya gece 3’te geliyoruz, kazandığım para helal, çalan varsa da Allah’a hesap verecek” dedi.

Başka bir esnaf ise “Bu ülke şartlarında şu anda Kanada’ya gitmek istiyorum. Şartlarımın iyi olmasına rağmen burada kalmak istemiyorum. Birçok arkadaşım gitti, hayat şartları daha rahat orada” diye konuştu.

Akşener, "Bana bu ülkede bu iktidar mensupları Güneydoğu’ya gidiyorlar faili meçhulcü diyorlar, Giresun’a geliyorlar PKK’lı diyorlar, karar ver kardeşim ben hangisiyim. O zaman defterleri açarız sen çukurun dibine girersin" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karadeniz çalışması kapsamında bugün Giresun’un Bulancak ilçesinde de yurttaşlara hitap etti. Akşener Bulancaklılar tarafından, “Devlet Ana, Yüzünü Güneşe Dön Türkiye, Başbakan Akşener” sloganlarıyla karşılandı.

Kendisini görmek için gelen yurttaşlara seslenen Akşener şunları söyledi:

Aranızda olmaktan büyük bir heyecan, onur, gurur duyuyorum. Bu şehrin bu ilçelerin benim üzerimde tuhaf bir etkisi var. Siz benim içimdeki umudu ortaya çıkarıyorsunuz. Siz gerçekten azmin, umudun, neşenin kaynağısınız. Öncelikle fındık için geziyorum. Ağalar bizi dinliyor, görüyor biliyorum ama ve lakin biz fındığı konuştukça onlar sizin taleplerinizi bizim dilimizden görecekler.

“DEFTERLERİ AÇARIZ SEN ÇUKURUN DİBİNE GİRERSİN”

Bana bu ülkede bu iktidar mensupları Güneydoğu’ya gidiyorlar faili meçhulcü diyorlar, Giresun’a geliyorlar PKK’lı diyorlar, karar ver kardeşim ben hangisiyim. O zaman defterleri açarız sen çukurun dibine girersin.

“FINDIK ÜRETİCİSİNİ İTALYANLARIN ELİNDE OYUNCAK ETME”

Sizin dertlerinizin sözcüsü olmak benim görevim. Aziz Türk milleti siz asilsiz, siyasetçi vekili. Siz olmasanız siyaset yok. Bizi manevi, uhrevi ne olduğu belirsiz iftiralar üzerinden kavga ettirmeye çalışan her kimse onu elinin tersiyle itsin. Senin çocuğun işsiz, haksızlığa uğradı. ‘Beşli Çete’nin vergilerini bir anda siliyorlar o silinen vergilerle girdilerde büyük indirim yapabilirlerdi. Bizi yönetenlere diyoruz ki fındık üreticisini İtalyanların elinde oyuncak etme. Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır.

“FINDIK AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’NİN BEKASINDA ÖNEMLİ BİR ÜRÜNDÜR”

Hani yerli milliydin kardeşim? Ne için uluslararası lobi şirketlerine fındık üreticilerimizi ezdiriyorsun. 1 yılda beş milyar dolarlık gelir elde edebilirsin. Dolayısıyla fındık üreticisine gereken değeri vermemişsin. Vermediğin takdirde biz vereceğiz. Karadeniz yerinde durursa Türkiye’nin milli bütünlüğü yerinde durur, genci burada kalırsa, burada evlenir, burada üretirse Türkiye yerinde durur ama Karadeniz’in evlatları Meksika’ya iltica ederse sizin yerlerinizi sığınmacılar alır. Fındık aynı zamanda Türkiye’nin bekasında önemli bir üründür, fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz.

“SINIFIMDA BU SENE 22 TANE YABANCI ÖĞRENCİ VAR, MEVCUTLARIMIZ 50’Yİ BULDU”

Akşener, Bulancak kent meydanında yurttaşla birlikte çay içti, onların dertlerini dinledi. Bir emekli Akeşener’e; “Enflasyon farklarının maaşına yansıtılmadığını” söyledi. Akşener, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Genç bir öğretmen, “Ben atandım ama atanamayanların sesi olmak istiyorum. Atanamayan arkadaşlarımız intihar ediyor. Daha vahimi özel okulların kucaklarına itiliyorlar. Yol, yemek yok, asgari ücretin altında çalışıyorlar. Ben sınıf öğretmeniyim sınıfımda bu sene 22 tane yabancı öğrenci var. Sınıf mevcutlarımız 50’yi buldu.”

Akşener’in Bulancak’ta ziyaret ettiği bir çaycı, “300-500 arası çay satıyoruz. Fiyatının artması lazım ama arttırdığımız zaman insanlar bu sefer içemiyor, gönlümüz razı olmuyor. 5 lira olması lazım” dedi.

“HESAP SORMANI İSTERİZ, YOLSUZLUK, HIRSIZLIK YAPAN VARSA ONLARDAN HESAP SORULMASINI İSTERİZ”

Akşener’in ziyaret ettiği bir lokantacı da, “Hesap sormanızı isteriz. Yolsuzluk, hırsızlık yapan varsa, çalan varsa onlardan hesap sorulmasını isteriz. Biz buraya gece 3’te geliyoruz, kazandığım para helal çalan varsa da Allah’a hesap verecek” diye konuştu.

“ŞU ANDA KANADA’YA GİTMEK İSTİYORUM”

Akşener’in ziyaret ettiği bir başka çaycı ise “Bu ülke şartlarında şu anda Kanada’ya gitmek istiyorum. Şartlarım iyi olmasına rağmen burada kalmak istemiyorum. Birçok arkadaşım gitti, hayat şartları daha rahat orada” dedi.