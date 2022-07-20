Akşener'den KYK açıklaması: 'Ana parayı ödemeleri için istihdam yaratın'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında gittiği Giresun’un Yağlıdere ilçesinde açıklamalarda bulundu. Yaptıkları çağrının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerini sildiğini, üniversite mezunu gençler için istihdam da yaratılması gerektiğini ifade eden Akşener, “Bu çocukların ana parayı ödeyebilmeleri için sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarını sağlayın. İstihdam yaratın” dedi.

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