Meral Akşener: Öyle cevaplar veririm ki vallahi kimse yerinden kalkamaz

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde yurttaşlara seslendi.

Akşener, "Söğüt'te bana PKK'lı diyorlar ama Güneydoğu’ya gittiklerinde de faili meçhulcu diyorlar. Bunlar aynı yerde olamaz kardeşim. Sen kendine bak kendine. O masaya sen oturdun, ben değil. Bu ülkede devlet ciddiyeti kayboldu. Öyle cevaplar veririm ki, vallahi kimse yerinden kalkamaz ama çözüm değil" dedi.

20 Ocak 2020'den bu yana il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf gezdiğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

"ÖYLE CEVAPLAR VERİRİM Kİ KİMSE YERİNDEN KALKAMAZ AMA ÇÖZÜM DEĞİL"

Çünkü ben ve arkadaşlarım bir şey fark ettik. Seçmen çırak çıkarılıyor, millet çırak çıkarılıyor. Birileri dümenini döndürüyor, sizi ise şuculuk buculuk üzerinden kavga ettiriyor. Doğduğunuz yeri, aileyi seçemezsiniz ama nerede doğdunuz, kimin çocuğusunuz üzerinden bakın kutuplaştırma demiyorum düşmanlaştırma oldu bu ülkede. Oysaki şuculuktan buculuktan bahsederken EYT'linin derdini konuşmuyorsun. Şuculuktan buculuktan konuşurken atanamayan öğretmenleri konuşamıyorsun. Şuculuktan buculuktan konuşurken atanamayan gençlerimizi konuşamıyorsun. Şuculuktan buculuktan konuşurken esnafın, besicinin, çiftçinin derdini konuşmuyorsunuz.





O şucuymuş bu bucuymuş... Daha vahim, daha çirkin bir şey söyleyeyim. Söğüt'te bana 'PKK'lı' diyorlar ama Güneydoğu'ya gittiklerinde de 'faili meçhulcu' diyorlar. Faili meçhulculukla PKK’lılık aynı yerde olamaz kardeşim. Sen kendine bak kendine. O masaya sen oturdun, ben değil. Bu ülkede devlet ciddiyeti kayboldu. Öyle cevaplar veririm ki, vallahi kimse yerinden kalkamaz ama çözüm değil. O zaman yine sizi unutuyoruz.

Esnaf ziyaretleri sırasında kuyumcuların anlattıklarını paylaşan Akşener, ölümlük altınlarını bozduran yaşlıların torunlarına kaynak aktardığını söyledi.

Siyasetçilerin bu dertler üzerinden ürettikleri çarelerle rekabet etmesi gerektiğini savunan Akşener, sözlerinin devamında ise Türk Telekom’un devri ile Ankapark sürecine değindi. Toplamda harcanan 38 milyar lira ile EYT'lilerin sorunlarının çözülebileceğini, KYK borçlarının silinebileceğini, öğretmen atamalarının olabileceğini, gençlere istihdam sağlanabileceğini, nisan ayında gübre atamayan çiftçilere ücretsiz gübre verilebileceğini, mazot ve yemde indirim yapılabileceğini kaydeden Akşener, buna karşı esnaf dükkanlarının içinde karşılaştıklarını anlattı.

Esnaf ziyaretleri sırasında propaganda yapmadığını sadece dertlere çözüm ürettiklerini ifade eden Akşener, "Ama ağalar çok çok rahatsız oldular. Allah bana sağlık-sıhhat verdiği sürece, bu can bu beden içinde olduğu sürece, bu harami düzen yıkılana kadar rahat bozmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"EL ELE VERİP BU HARAMİ DÜZENİ SANDIKTA EMEKLİ EDECEĞİZ"

Seçmeni yeniden velinimet yapacaklarını belirten Akşener, şöyle dedi: