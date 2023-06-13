Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi: İYİ Parti ittifak istemiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağan kurultayına sayılı günler kala İYİ Partili belediye başkanlarıyla genel merkez ek binasında bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, toplantının gündeminde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin değerlendirilmesi, 2024 yerel seçimleri ve 24-25 Haziran’da yapılacak olağan kurultay yer aldı.
Belediye başkanları, toplantıda, 14-28 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’nin “beklediği oy oranını yakalayamamasının” nedeninin, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde izlediği yanlış politikalar olduğu” görüşünü savundu. Genel Başkan Akşener, başkanlarla görüş alışverişinde bulunurken Millet İttifakı’na ilişkin değerlendirmeler de yapıldığı kaydedildi.
DESTEK OLACAKLAR
Belediye başkanlarının 2024’teki yerel seçimlere “ittifakla girmeye sıcak bakmadığı” görüşünü dile getirdiği belirtildi. Başkanlar, “muhalefetin Kılıçdaroğlu ile ilerleyemeyeceği ve İYİ Parti’nin yerel seçimlerde CHP’ye alternatif bir muhalefet oluşturabileceği” görüşlerini de Akşener’e iletti. Akşener’in ise başkanların “seçime ittifaksız girilmesi durumunda daha başarılı olunacağı” değerlendirmelerine “sessiz kalarak” başkanların görüşlerini değerlendireceğini söylediği öğrenildi. Toplantıda, partinin 2024 yerel seçimleri hedefinin “200 belediye almak” olduğu da konuşuldu. Akşener’e destek olacaklar.
Öte yandan, başkanların 24- 25 Haziran’da yapılacak olağan kurultayda “Akşener’in yanında olduklarını” da belirttiği öğrenildi.
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