Meral Akşener, partisinin yönetim organlarıyla toplantı yaptı

30 Eylül 2022 Cuma, 18:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara’daki bir otelde yapılan toplantıda partisinin Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya İYİ Parti milletvekilleri de katıldı.