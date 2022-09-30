Meral Akşener, partisinin yönetim organlarıyla toplantı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı ile Genel İdare Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle toplantı yaptı.

ANKA
30 Eylül 2022 Cuma, 18:59
Meral Akşener, partisinin yönetim organlarıyla toplantı yaptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerbugün Ankara’daki bir otelde yapılan toplantıda partisinin Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya İYİ Parti milletvekilleri de katıldı.


İyi Parti Meral Akşener

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