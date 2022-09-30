Meral Akşener, partisinin yönetim organlarıyla toplantı yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı ile Genel İdare Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle toplantı yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara’daki bir otelde yapılan toplantıda partisinin Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantıya İYİ Parti milletvekilleri de katıldı.
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