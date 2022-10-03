Meral Akşener, TÜRKONFED heyetiyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyetle görüştü.

ANKA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 18:02
Meral Akşener, TÜRKONFED heyetiyle görüştü
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Meral Akşener, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde bugün kabul etti.

Akşener, iş insanlarının sorunlarını dinlerken partisinin çözüm önerilerini de anlattı.

 


Meral Akşener İyi Parti TÜRKONFED

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