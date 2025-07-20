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Meral Akşener yeni imajıyla gündem oldu!

Meral Akşener yeni imajıyla gündem oldu!

20.07.2025 08:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meral Akşener yeni imajıyla gündem oldu!

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni imajıyla bir düğünde görüntülendi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine veda etmişti.

27 Nisan 2024'te Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilmişti.

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DÜĞÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Gözlerden uzak bir hayat süren Meral Akşener, yeni imajıyla bir düğünde görüntülendi.

Düğünün davetlileri arasında yer alan İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.

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