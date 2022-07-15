Meral Akşener'den 15 Temmuz paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:32
Meral Akşener'den 15 Temmuz paylaşımı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Akşener’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, Devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”

 


15 temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Meral Akşener
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