Meral Akşener'den 15 Temmuz paylaşımı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Akşener’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
“Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, Devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”
Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin,— Meral Akşener (@meral_aksener) July 15, 2022
Devletini sokaktan topladığı #15Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde;
Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. pic.twitter.com/9DO1vaH6Pw
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