Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı: 'Ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,15 Temmuz dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak."
#15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 15, 2022
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