Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa toplantısı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

İHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:39
Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı masa toplantısı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat kadar sürdü.

Akşener'in, saat 15.00'te Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.


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