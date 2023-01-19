Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa toplantısı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı masa toplantısı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat kadar sürdü.
Akşener'in, saat 15.00'te Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
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