Meral Akşener'den, Dr. İbrahim Doğan için taziye mesajı: 'Üzüntüyle öğrendim...'
Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ülkü Ocakları Birliği'nin Kurucu Genel Başkanı Dr. İbrahim Doğan'ın ölümü sonrası sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı.
Son dönemde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle gündemde olan İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'den bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Akşener, Ülkü Ocakları Birliği'nin Kurucu Genel Başkanı Dr. İbrahim Doğan'ın ölümü sonrası bir taziye mesajı paylaştı.
"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
"Türk milliyetçiliği fikrine çok kıymetli katkılarda ve emeklerde bulunan değerli dava insanı, Ülkü Ocakları Birliği'nin Kurucu Genel Başkanı Dr. İbrahim Doğan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim" diyen Akşener, "Yüce Allah ailesine ve tüm sevdiklerine sabır versin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.
Türk milliyetçiliği fikrine çok kıymetli katkılarda ve emeklerde bulunan değerli dava insanı, Ülkü Ocakları Birliği'nin Kurucu Genel Başkanı Dr. İbrahim Doğan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Meral Akşener (@meral_aksener) June 8, 2024
Yüce Allah ailesine ve tüm sevdiklerine sabır versin.
Ruhu şad, mekânı cennet…
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