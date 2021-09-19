Meral Akşener'den Gaziler Günü mesajı

19 Eylül 2021 Pazar, 17:31

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından Gaziler Günü için kutlama mesajı yayınladı.

Akşener'in mesajı şöyle:

"Vatanımızın her bir karışını koruyup kollamak uğruna şehadeti göze alarak kahramanca mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."