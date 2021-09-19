Meral Akşener'den Gaziler Günü mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 17:31
Meral Akşener'den Gaziler Günü mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından Gaziler Günü için kutlama mesajı yayınladı.

Akşener'in mesajı şöyle:

"Vatanımızın her bir karışını koruyup kollamak uğruna şehadeti göze alarak kahramanca mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."


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