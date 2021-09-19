Meral Akşener'den Gaziler Günü mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından Gaziler Günü için kutlama mesajı yayınladı.
Akşener'in mesajı şöyle:
"Vatanımızın her bir karışını koruyup kollamak uğruna şehadeti göze alarak kahramanca mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."
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