Meral Akşener'den ilk seçim videosu geldi

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 20:44

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 20:44

Türkiye, 2023 yılında tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor.

Siyasetin bir numaları gündemi ise 2023 seçimlerine doğru oluşacak yeni ittifaklar ve adaylık oldu. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in lider iletişim kampanyası start verdi.

Akşener, 2023 seçimleri öncesinde iletişim kampanyasının ilk videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Parti lideri Akşener, “Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır” sloganlarıyla kurgulanan videoya “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteAdaletYakışır!” notunu ekledi.

Ayrıca, #DevleteAdaletYakışır etiketinin İYİ Parti kurmaylarınca sosyal medyadan paylaşıldığı görüldü.



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VAADİ



Videoda, ilk imzacının Türkiye olduğu ve bir gecede, hukuksuz bir şekilde çıktığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına dair Akşener’in; “İYİ Parti iktidarında daha çayım masaya gelmeden İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!” sözleri hatırlatıldı.

ÇOKLU MAAŞ ÇIKIŞI

Videoda ayrıca "5-10-15 maaş alan saray danışmaları", Sosyal medya sansürünü içeren 'Dezenformasyon Yasası’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası da işlendi.

Videonun sonunda ise kampanyanın İstanbul özelindeki billboardlarına yansıyan Akşener ve İmamoğlu’nun fotoğrafı ve Meral Akşener’in; “Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler!” sözleri yer aldı.

İMAMOĞLU VURGUSU

Videoda ayrıca hapis cezası alan ve siyasi yasak getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da değinildi ve adalet vurgusu yapıldı.

Önümüzdeki günlerde de kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımlarının, yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacağı duyuruldu.