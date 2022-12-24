Meral Akşener'den Taliban'a tepki: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Taliban'ın üniversitelere kadın öğrencilerin girmesini yasaklamasına sert tepki gösterdi. Akşener, "Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz" dedi.
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, 22 Aralık'ta Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti.
Nedim, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunarak, "Üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söylemişti.
"HÜRRİYET KADINLARIN OMUZARINDA YÜKSELİR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Taliban’ın kız öğrencilerin eğitimlerini yasaklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
1??Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın;— Meral Akşener (@meral_aksener) December 24, 2022
Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum.
Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.
Akşener, mesajlarında şunları kaydetti:
- Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.
- ‘Kadın yükselmezse alçalır vatan’ sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.
- Çünkü; İran'da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir.
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