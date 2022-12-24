Meral Akşener'den Taliban'a tepki: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz

24 Aralık 2022 Cumartesi, 22:18

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, 22 Aralık'ta Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti.

Nedim, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunarak, "Üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söylemişti.

"HÜRRİYET KADINLARIN OMUZARINDA YÜKSELİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Taliban’ın kız öğrencilerin eğitimlerini yasaklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

1??Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın;



Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum.



Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz. — Meral Akşener (@meral_aksener) December 24, 2022

Akşener, mesajlarında şunları kaydetti: