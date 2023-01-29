Meral Akşener'den yeni seçim kampanyası videosu: Devlete liyakat yakışır

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 22:18

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 22:23

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimler için partisinin başlattığı ve “Liyakat” vurgusu işlenen iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımına şu notu düştü:

“Beceriksizliğin, vicdansızlığın ve vasatlığın hüküm sürdüğü bu liyakatsiz yönetim anlayışını; milletimizle birlikte sandıkta değiştireceğiz! Çünkü devlete liyakat yakışır!”

Lider iletişim kampanyasının yeni videosu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Burada liyakat esastır, bütün prensiplerin üstünde bu prensip vardır” sözleriyle başlıyor. Ardından, çalıştıkları üniversitelere aile üyelerini atayan rektör ve dekanlara, Şehir Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan güreş hakemi ve Su Ürünleri Hal Müdür Yardımcısına, Danıştay üyesi olan PTT Genel Müdürüne, TRT 6’nın Haber Müdürü olan Başçavuş Gulabi Eryaman ve Hayvanat Bahçesi Müdürlüğünün ardından TÜBİTAK Müdür Yardımcısı olan kişilere ilişkin haberlere yer verildi.

BAKANLARIN AÇIKLAMALARI TEK TEK HATIRLATILDI

Videonun devamında, AKP iktidarı dönemindeki Bakanların çeşitli zaman aralıklarıyla yapmış olduğu açıklamalar yer aldı. Cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran yasayla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Bunlar tecavüzcü değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler” sözüne yer verildi.

Ensar Vakfı’nda yaşanan tecavüz vakalarıyla ilgili, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun “Bir kere yapılmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” sözü yer aldı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Benim bu hayatta onur duyduğum iki tane unvan var. Birincisi Sadık Albayrak’ın oğlu olmak, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olmak” sözüne de videoda yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sayın Cumhurbaşkanı’mız İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi, ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Okumadım yani. Ben İçişleri Bakanlığı’yla ilgili bir şey biliyorum desem yanlış olur” sözleriyle; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır” sözleri de videoda işlendi.

Ticaret Bakanlığı’na kendi şirketinin ürünü olan dezenfektanı sattığının ortaya çıkması üzerine görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da videoda yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün Bilecik Toplu Açılış Töreni’nde, ‘Duyanlara Duymayanlara’ şarkısını söylediği görüntülere de videoda yer verildi.

Meral Akşener’in liyakate ilişkin şu sözleri de videoda yer aldı:

LİYAKATLI KADRO OLARAK O İSİMLER SAYILDI

“Türkiye ekonominin e’sinden bile anlamayan bu beceriksizlikten, bu vasatlıktan kurtarmak için biz hazırız. Liyakatli kadrolarımızla hazırız. Büyüme rekorlarını kıra kıra, daha önce hiçbir iktidarın erişemediği bir hızla Türkiye'yi kalkındırmaya hazırız. Kadrolarımızla İYİ Parti bugün burada dimdik ayakta. Milletimizle yan yana, omuz omuza, sırtımızda Atamızın mirası önümüzde güçlü zengin ve mutlu bir Türkiye hedefimizle işte bugün buradayız. Artık vakit iyilerin vaktidir. Artık vakit iktidar vaktidir.”

Ayrıca Akşener’in liyakatli kadrolar vurgusunda; “İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale’nin, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz’ın, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel’in, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay’ın, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem’in” görüntülerine yer verildi.

Videonun sonunda ise İYİ Parti’nin bugüne kadar hazırlamış olduğu şu projeler, çözüm önerileri ve yol haritalarına yer verildi:

“Rüzgârgülü Projesi, İYİ Yaşam Gelir Modeli, Ekonomide Kurtuluş Programı, İstikrar Eylem Planı, Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi, KYK Borçlarının Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Geri Ödenmesi Projesi, Öğrenci Barınma Programı, Yükseköğretim Eylem Planı, Artagan Ekonomide Dijital Dönüşüm Projesi, Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı, Ulusal Erişebilirlik Seferberliği, İkinci Şans Okulları, Teknoloji Kampüsleri, Üreten Türkiye Vizyonu, İstikrarlı Türkiye Vizyonu, Eşitlenen Türkiye Vizyonu, Sektörel Çözümler, Köy Okulları Projesi, Öğretmen İstihdam Hamlesi, Bölgesel Kalkınma Stratejisi, Tarımsal Kalkınma Programı, Ekonomik Coğrafya Doktrini, Kadınlarla Yükselen Türkiye Vizyonu, İYİ Eğitim Sistemi, İYİ Sağlık Sistemi, İYİ Doğa, İYİ Pati, Gençlik Vizyonu.”