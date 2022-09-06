Meral Akşener'e verilen göç brifingi: 'Erdoğan'ın işbaşına geçişi ile ortadan kalkmış'

06 Eylül 2022 Salı, 12:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Akşener konuşmasında, "En iyimser rakamlarla Türkiye’de 8 milyon kaçak göçmen ve sığınmacı bulunuyor. Bu rakam BM'nin tanıdığı 91 ülkenin nüfusundan fazla" bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Sayın Erdoğan sinirini yenemiyorsan, nefsine yediremiyorsan, beceremiyorsan, ben Suriyeye gidip Esad'la görüşmeye bu sorunu çözmeye hazırım" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı görevine getirildiği tarihten söz eden Akşener, kendisine verilen 'göç brifingini' ise şöyle anlattı:

"Ben İçişleri Bakanlığı görevine atandığımda bütün birimlerin müsteşarları geldiler bir gün boyunca işleyişin brifingini verdiler. Sonra aradan zaman geçti, bana tekrar üst düzey yöneticilerimizden bir arkadaşımız geldi. 'Sayın bakanım şimdi bir brifing daha almanız lazım' diyerek göçle ilgili benim bir brifing almam gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının üst düzey yöneticileri, emniyet genel müdürlüğünden üst düzey yöneticiler, MİT'ten bir üst düzey yönetici, jandarma ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey yöneticiler geldiler ve dünyada bir göç hareketliliği olduğunu, Türkiye'nin bir geçiş yeri olduğunu söylediler.

"BUNA ESNEK DAVRANMAYIN DENİLDİ"

Türkiye'den bir göç hareketliliği her zaman olacak ve batılı bundan çok rahatsız. Bugünler yok daha ve sabahtan akşam bu konuyu konuştuk. 'Yurtdışından size gelecekler ve bir anlaşma, esneklik talep edecekler. Bunun anlamı bu ülkeyi hendek haline çevirmektir' dediler. 'Avrupa Birliği için bile buna esnek davranmayın' denildi bana.

"BUGÜN TÜRKİYE BİR HENDEK ÜLKE"

Benden sonra da bütün İçişleri Bakanlarına bu brifing verilmiştir ama anlaşılıyor ki AK Parti iktidarı sayın Erdoğan'ın işbaşına geçişi ile birlikte bu brifingler, bilgiler ortadan kalkmış. Çünkü her şeyi bilen bir zat-ı muhterem ile karşı karşıyayız. Bugün Türkiye bir hendek ülke. Avrupa'nın çöplerinin de getirildiği bir ülke. Maalesef bugün geldiğimiz noktada kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda. "