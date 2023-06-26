Meral Akşener'in açıklamalarının ardından... CHP'de ittifak umudu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultaydaki sert konuşması “İttifak köprülerini attı” olarak yorumlansa da CHP kurmayları “henüz kapıların kapanmadığını” vurguladı.

Akşener, partisinin kurultayında yaptığı konuşmada CHP ile yaptığı ittifaka yönelik sert eleştirilerde bulundu. Belediye seçimlerinde yapılan ittifakı anımsatan Akşener, “‘İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırdı’ diyorlar. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır” ifadelerini kullandı. Akşener’in bu sözleri “İttifak köprülerini attı” olarak yorumlandı. Buna karşın CHP kurmayları, daha seçimlere süre olduğunu ve hâlâ yerel seçimlerde bir ittifak olabileceğini belirtiyor. Kurmaylar daha önce İYİ Parti ile yapılan ortaklıkların olumlu sonuçlar verdiğini anımsatıyor.

BİRLİKTE KAZANILDI

CHP ve İYİ Parti, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptığında 1994’ten sonra CHP ilk defa Ankara ve İstanbul’da büyükşehir belediyelerini kazanmıştı. Aynı şekilde yapılan ittifakla Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerin yanı sıra Kırşehir gibi illerde de belediye iktidardan muhalefete geçmişti. Son yapılan genel seçimlerde de CHP ile İYİ Parti, 16 ilde ortak milletvekili ile seçime girmiş ve CHP; Düzce’de tarihinde ilk kez, Rize’de 43 yıl sonra ve Erzincan’da da 8 yıl sonra milletvekili çıkarmıştı. Yine İYİ Parti’nin CHP lehine adaylarını fermuar yöntemiyle gösterdiği Adıyaman ve Bartın gibi illerde CHP, milletvekili sayısını korumuştu. Aynı formülle İYİ Parti de Aksaray ve Yozgat’tan birer milletvekili çıkartmıştı. Parti kurmayları bu gibi örnekleri göstererek “iki partinin ittifak yapmasının yeniden olumlu sonuçlar verebileceğini” söylüyor.

FEDAKÂRLIK İSTEYECEK

Kurmaylar bu konuda özellikle büyükşehirleri ve oy dağılımının çok kritik olduğu ilçe ve il belediyelerini örnek gösteriyor. “Yapılacak iş birliği iktidarla oy farkının az olduğu yerlerde seçim kazanılmasını sağlayabilir” değerlendirmesi yapılıyor. Akşener’in çıkışının “köprüleri atmak” olarak yorumlanamayacağını söyleyen kurmaylar, “Belki İYİ Parti lehine fedakârlıklar isteyecektir” diyor.