Meral Akşener'in 'şeriat' sözlerine Nevşin Mengü'den tepki: 'O halde Tuncer Bey ikinci eşi alsa sevinecek'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 19:11

Güncelleme: 19.01.2024 - 19:11

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Sivas’ta partililerle bir araya geldi.

Akşener burada yaptığı konuşmada, “Her seçimde Sivas’ta ne yapılıyor? ‘Bize oy ver’ diyorlar size. ‘Karşı taraf terörist…’ Öbür taraf da diyor ki; ‘Bize oy ver, onlar şeriatçı…’ Şimdi bir taraf teröristin manasını bilmiyor. Altını boşalttı, hafifletti terörist kavramını. Öbürü de şeriat eşittir İslam dini olduğunu bilmiyor. İki cahil anlayış arasında çırak çıkan Sivaslı” ifadelerini kullandı.

"O HALDE TUNCER BEY İKİNCİ EŞİ ALSA SEVİNECEK"

Akşener’in bu sözleri siyaset gündemine otururken; söz konusu açıklamalara gazeteci Nevşin Mengü’den tepki geldi.

YouTube kanalından yaptığı yayında Akşener’in sözlerini eleştiren Mengü, "O halde Tuncer Bey ikinci eşi alsa sevinecek. Babasından miras aldı mı? Anlayışına göre almamalı. Hem şeriat öveceğim hem öyle yapacağım..." ifadelerini kullandı.