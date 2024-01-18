CHP kurmayları, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den gelen sert çıkışları değerlendirdi: Yanıt sandıkta olacak

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında CHP’nin Meclis’te terör saldırılarına karşı ortak bildiriye imza atmamasını hedef aldı. Akşener, “PKK’liler herhalde çok mutlu olmuştur. AK Parti’nin işlerini eleştirmek, sandıkta yenme iddiasıyla ortaya çıkmak elbette herkesin hakkıdır. Ama biz şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak kaya gibi durmak zorundayız” dedi.

Akşener konuşmasında, Meclis’te “teröre karşı bildiri” konulu Meclis Başkanlığı tezkeresinin DEM Parti hariç tüm siyasi partilerin oyuyla kabul edildiğini anımsattı. Ayrıca “Soru şu, karın ağrısı İYİ Parti miydi? Karınları ağrıtan İYİ Parti’nin hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi?” ifadesini kulandı.

Sözlerinin hedefine CHP’yi alan Akşener şunları söyledi: “İstediğiniz kadar zırlayın, bağırın, çağırın. Hür ve müstakil olarak gidip bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. El sıkışın kardeşim. Dürüst, açık bir şekilde DEM ile el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var?”

‘AKP’NİN PEŞİNDELER’

CHP kurmayları ise Akşener’in bu çıkışlarına sert cevap verdi. AKP’ye paralel götürülen bir siyaset tarzının sonuç vermeyeceğini söyleyen CHP’liler, “21 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin peşine takılmak ne kadar doğru? Biz AKP’nin tavrına göre tavır belirlemek zorunda değiliz” dedi.

CHP’nin terörle suçlanamayacağının da altını çizen partililer, “Biz bu ülkeyi kuran, Misakı Milli sınırlarını çizen bir partiyiz. CHP’yi terör gruplarıyla yan yana getirmek bile ahlaksızlıktır. İYİ Parti kendisine bir yol seçmiş gidiyor. Yolları açık olsun. 31 Mart’ta sandıkta vatandaş gereken cevabı verecektir” değerlendirmesini yaptı.

Bu tavrına karşı CHP’nin İYİ Parti seçmenine saygısını sürdürdüğünün de altını çizen kurmaylar, “İYİ Parti, MHP’nin AKP ile yürümesinden sonra ortaya çıkmıştı. Cumhur İttifakı’ndan memnun olmayan bir seçmeni Cumhur İttifakı’nın yanına çekmek sonuç vermez. Gerçeği varken sahtesiyle kimin işi olsun?” dedi.