Meral Akşener'in ziyaret ettiği Sedat Bucak'tan açıklama

23 Eylül 2022 Cuma, 12:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Eylül'de partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Akşener, kentteki temasları kapsamında Bucak Aşireti lideri, Susurluk davasının sanıklarından eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak’ı Siverek’teki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yeniden siyasete döneceği yorumları yapılan Sedat Bucak, organik tarımla uğraştığını söyledi. Bucak, "Akşener ile hiç siyaset konuşmadıklarını, sadece geçmişi yad ederek, kahve içtiklerini" söyledi.

Siyasetten çekildiğini ve Akşener'in ziyaretinin dostane olduğunu belirten Bucak, "Ben 3 dönem DYP’den milletvekili olarak siyaset yaptım. Ardından hiçbir partiden aday olmayarak, siyasetten elimi, kolumu çektim. Aktif siyaseti bıraktım. Ben kendime burada yeni bir dünya kurdum. Siverek’te kendi köyümde doğa ve bahçeyle ilgileniyorum. Bütün gün burada zamanımı geçiriyorum. Modern ve organik tarımla uğraşıyorum. Bildiğiniz gibi eski siyaset ve dava arkadaşımız Meral Akşener bizi ziyaret etti. Bu ziyaret beni çok mutlu etti. Geçmişteki arkadaşlığımızı ve siyaseti yad ettik. Ona hep ‘Abla’ diyorum. Yaşadığım köyümdeki bahçemizi ona gezdirdim, çok sevdi burayı. Daha sonra buraya özel olarak geleceğini söyledi. Hiç güncel siyaset konularına girmedik ve konuşmadık" diye konuştu.

"AKŞENER KORKUSUZ SİYASETÇİ"

Sedat Edip Bucak, Şanlıurfa yerel basınında yer alan habere göre ayrıca İYİ Parti lideri için “Akşener korkusuz bir şekilde kendi siyasetini yapan bir siyasetçidir. Bunun yankılarını görüyoruz" dedi. Bucak, sözlerinin devamında da "Ancak kamuoyunda yankılanan ‘Bucak siyasete mi giriyor?’ sorusuna net olarak bir kez daha yenileyerek söylüyorum, ben siyasetten uzağım. DYP’de 3 dönem siyasette bulundum. DYP’den sonra elimi kolumu siyasetten çektim. Kendi köyümde kurduğum dünyamda mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bucak, kendisi dışında kardeşlerinin siyasete girmek istemesi halinde destek vereceğini de sözlerine ekledi.