Meral Danış Beştaş'tan AKP'li Erdem'e: Terörist senin babandır, sensin terörist
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuşma yaptığı sırada kendisine yönelik 'terör seviciliği' ifadesini kullanan AKP'li milletvekiline “Terörist senin babandır, sensin” diyerek karşılık verdi.
Meclis Genel Kurulu'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın konuşma yaptığı sırada AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'in laf atması üzerinee ortam gerildi.
Beştaş, konuşmasında, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın yıllardır avukatları ve ailesiyle görüştürülmemesine tepki gösterip, "Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?” sözlerini kullandı.
Beştaş konuşurken AKP'li İsmail Erdem, bulunduğu sıradan laf atarak “terör seviciliği” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, “Terörist senin babandır, sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim ‘terörist’ diyorsa onlar teröristtir. Oradan ‘terörist’ diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz” diye karşılık verdi.
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