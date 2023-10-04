Merdan Yanardağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:41

Katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün hakim karşısına çıkacak.

Savcılık, 27 Haziran'da tutuklanan Yanardağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

MERDAN YANARDAĞ’A ÖZGÜRLÜK PLATFORMUNDAN ÇAĞRI

Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Merdan Yanardağ ile dayanışmak için herkesi Çağlayan Adliyesi’ne çağırdı.

“TELE1 TV ‘4 Soru 4 Yanıt’ programından söylediği sözler bağlamından koparılarak haksızca suçlanan; Anayasa’ya, yasalara ve hukuka aykırı olarak tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır’ demek için Çağlayan Adliyesi önünde buluşalım” ifadelerini kullanan platformun ‘Merdan Yanardağ’a özgürlük’ başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

“Basın özgürlüğü ve demokrasi savunusuna tahammülü olmayan siyasî iktidar, bir kere daha hapsetmekte buldu çözümü. TELE1 genel yayın yönetmeni, gazeteci arkadaşımız Merdan Yanardağ 27 Haziran’dan bu yana tutuklu. “Tutukluluk” bir kere daha cezalandırmaya dönüştü.

Merdan Yanardağ, sadece basın özgürlüğü adına değil, ülkedeki demokratik muhalefet adına da önemli bir politik figür. Bu yanıyla da iktidarın hedefi olmaktan kurtulamıyor. Bizler, Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi olarak bu keyfî tutuklamayı protesto ediyoruz.

Hukukun, adaletin siyasallaşması; toplum adına, ülkemiz adına telafisi olanaksız sonuçlar doğuracaktır. Geçtiğimiz yıllarda bunun çok acı örneklerine tanık olduk. Çok geç olmadan bu yoldan dönülmelidir. Hukuka, adalete inanmak istiyoruz. Demokrasi, insan hakları ve hak-hukuk adına; dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, siyasî partileri ve tüm halkımızı Merdan Yanardağ ile dayanışmaya, ona sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bugün değilse, ne zaman? Merdan Yanardağ yalnız değildir!”