Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’a ödül!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:30

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:36

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) tarafından, Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 1. İzmir Basın Kampı sona erdi. Türkiye’nin farklı illerinden 100’ün üzerinde gazeteci, akademisyen ve uzmanın buluştuğu, ‘Yol arıyoruz’ temasıyla Seferihisar Teos Ormancı Tatil Köyü’nde gerçekleşen basın kampı, 4 gün boyunca forumlar, paneller, söyleşilere sahne oldu.

Bu sırada BAMAD tarafından verilen Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları ödülleri de takdim edildi.

Cezaevinde bulunan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Barış Pehlivan’a ve yine cezaevinde olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Merdan Yanardağ’a Basın Özgürlüğü Ödülü verildi. Medya Araştırmaları Ödülleri ise Prof. Dr. Haluk Şahin ve Tolga Çevikel’in oldu.

“GURURLUYUZ, BAŞIMIZ DİK GEZEBİLİYORUZ”

Cezaevi’nde bulunan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Barış Pehlivan’a verilen Basın Özgürlüğü Ödülü’nü Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur aldı.

Pehlivan adına ödülü alan Uğur, “Barış’ın sizlere çok selamı var. Cezaevine ilk kez girmedi. Yazdığı şeyler birilerini rahatsız ettiği için bugün cezaevinde... Cezaevindeyken yazdığı bir yazıdan dolayı da hakkında soruşturma açıldı. Acılıyız, öfkeliyiz ama aynı zamanda gururluyuz. Başımız dik gezebiliyoruz. Basın kampına dair de birkaç şey söylemek isterim. Cumhuriyet Gazetesi için gazetecilik okulu derler, bu kamp da gazetecilik okulu gibiydi. Çok değerliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cezaevinde olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Merdan Yanardağ’a verilen Basın Özgürlüğü Ödülü’nü oğlu gazeteci Alp Yanardağ aldı.

“YOL BULMAYA, YÜRÜMEYE DEVAM EDİN”

Medya Araştırmaları Ödülü’nü alan Prof. Dr. Haluk Şahin, “Bu basın kampı Türkiye’de basının belki de dönüm noktası olacak. Bir araya geldik, konuştuk. Bizim bir araya gelmemizi, birbirimizin gözlerinin içine bakarak konuşmamızı istemiyorlar. Bugüne kadar 34 kitap yazdım, çoğu gazetecilikle ilgili... Bu ödül tüm zahmetlere değdiğini gösteriyor. Benim için çok büyük önem taşıyor. Yol bulmayı bırakın, yürümeye devam edin. Çünkü yol yoktur ama yürüyüşünüzle patikalar oluşturabilirsiniz. Çok sevdiğim, İspanyol Şair Antonio Machado’nun şiirinde olduğu gibi, ‘Yol arıyoruz ama yol yok, senin ayak izlerin var. Senin ayak izlerinin arkasından ne kadar insan gelirse belki orada bir patika oluşur ve o patikadan bir yere gidilir” açıklamalarında bulundu. Medya Araştırmaları Ödülü’nü alan bir diğer isim akademisyen Tolga Çevikel de daha da güzel işler yapacaklarını ifade ederek ödül ve kamp için teşekkür etti.