Merkez Bankası’nın TBMM’deki sunumunda CHP pankartlı protestoda bulunurken, Karahan son dönemdeki gelişmelere dikkat çekti

Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:44

Güncelleme: 06.05.2025 - 17:44

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün Merkez Bankası Yasası gereği uygulanan politikalar ve bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yaptı.

CHP’DEN PROTESTO

Karahan’ın sunumu öncesinde CHP milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında ekonomide yaşanan gelişmeleri pankartlarla dile getirerek, protestoda bulundu. Komisyon üyesi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 19 Mart’ı “sivil darbe” olarak nitelendirirken, ekonomiye 57 milyar dolar zarar ettirildiğine dikkat çekti.

"SİZİ GİDİ DARBECİLER"

“Sizi gidi darbeciler sizi” diyen Ağbaba, 18 Mart’ta 40 lira olan Euro’nun 45 liraya, doların da 36 liradan 42 liraya çıktığına işaret etti. Kameralara 5 Euro ile 200 TL’yi gösteren Ağbaba, “19 Mart darbesi sadece Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan bir darbe değil tüm fakire, fukaraya karşı yapılmış bir darbedir. Maalesef yoksul kesimler bu darbenin bedelini ödemektedir” dedi.

Yoksulluğun büyüdüğüne işaret eden Ağbaba, buna karşın birilerinin hâlâ “darbeyi” savunduklarını söyledi. Ağbaba, 15 Temmuz darbesinin tanklarla, toplarla, tüfeklerle yapıldığını, şimdi ise “yargı darbesi” gerçekleştirildiğini kaydetti.

"YOKSULA DARBE"

Ağbaba, şöyle devam etti:

“19 Mart darbesi Türkiye demokrasisine, yoksula, emekliye vurulmuş bir darbedir. Maalesef Türkiye’de yargı eliyle böyle bir sivil darbe yapılmıştır. Böyle devam ederse ekonomi çökmeye devam edecek. Bir kişinin koltuğu, geleceği için Türkiye ekonomisi yok olmakta. 19 Mart darbesiyle artık kimsenin can, mal, namus güvenliği kalmadı. Kimsenin diploması garanti altında değil. Yakında birilerinin nikah cüzdanına da el koyup iptal bile edebilirler. İnsanların 300 yıllık mallarına çökülüyor. Helal kazanca çökülüyor. Artık kimsenin can, mal güvenliği yoktur, bu memlekette.”

KARAHAN’IN MESAJLARI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sunumunda, önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşlarını sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceklerini söyledi. Karahan’ın mesajları özetle şöyle:

* Talep göstergelerini yakından takip ettiğimizi ve talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda, gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isterim.

"DON, RİSKLERİ ARTIRDI"

* Geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için, başta meyve olmak üzere, işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı.

* Eğitim hizmetlerinde özel okul ve üniversite ücretlerine bağlı yüksek artış söz konusu. Bu sektörün geçmiş enflasyona endeksli fiyat belirleme davranışı, hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın hızını sınırlıyor.

* Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"İYİLEŞME DURAKSADI"

* Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı.

* Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor.

* Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını, proaktif bir yaklaşımla, kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

* Dezenflasyon sürecinin devamına yönelik kararlılığımızı korurken, likidite koşullarını yakından izlemeyi ve likidite yönetimi araçlarını etkili şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.

"SERMAYE ÇIKIŞI BELİRGİNLEŞTİ"

* Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler ve azalan risk iştahı ile birlikte gelişmekte olan ülkelerden ve Türkiye’den sermaye çıkışları belirginleşti.

* Mart ayının ikinci yarısından bu yana Türkiye’den çıkışların tarife adımlarının açıklanmasıyla hızlandığını görüyoruz.

* Kısa vadede, enflasyon üzerinde kur gelişmeleri ve gıda fiyatları kaynaklı yukarı yönlü bir baskı da söz konusu.

* Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da sürecek.

* TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak; enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.