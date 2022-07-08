Mersin Barosu'ndan sert tepki: 'Haddini aşan Acun Ilıcalı'yı tüm avukatlardan özür dilemeye çağırıyoruz'

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:22

Mersin Barosu, medya patronu Acun Ilıcalı'nın, Ceşme'de ünlü basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikah kıydığını gösteren görüntülere sert tepki gösterdi.

Baro'dan yapılan açıklamada, avukatların cübbesinin kimsenin şov ya da magazin malzemesi olamayacağı vurgulandı. Açıklamada Acun IIıcalı'ya tüm avukatlardan özür dileme çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Program Yapımcısı ve Sunucusu Acun Ilıcalı, katıldığı bir düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikâh kıymıştır.

Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda belirtildiği gibi kamu hizmetidir. Bu hizmetin özel bir cübbe ile ifası da aynı kanun kapsamında bir zorunluluktur. Avukat cübbesi sadece avukatlar tarafından ve sadece duruşmada giyilir. Avukat cübbesi, düğün törenlerinde, gezmelerde, eğlencelerde giyilebilecek ya da öylesine sırtınıza takıp çıkabileceğiniz sıradan bir kıyafet değil, adaletin ve bağımsızlığın sembolüdür. Kutsal cübbemiz kimsenin şov ya da magazin malzemesi olamaz.

Meslektaşlarımız, bu cübbeyi omuzlarında taşıdığı için şiddete uğruyor, hatta öldürülüyor. Daha dün, bir meslektaşımız cübbesinin onuruyla avukatlık görevini ifa ettiği için kendi ofisinde öldürülmüştür. Avukat olmadığı halde bir avukatın onuru olan cübbesini giyip kutsal değerlerimize saygısızlık yaparak, magazin malzemesi olacak şekilde nikâh kıyan Acun Ilıcalı’yı ŞİDDETLE KINIYORUZ. Haddini aşan Acun Ilıcalı’yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet ediyoruz.

Mersin Barosu Başkanlığı"