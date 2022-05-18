Son Dakika: Türkiye Barolar Birliği'nden müzik yasağı hamlesi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:03

Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı.Yasak ilk olarak salgının başlarında 30 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi mekanlarda getirilmişti.

Bu genelgeyi 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 8591 sayılı genelge ile 21 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 21153 sayılı genelge takip etmiş ve canlı müzik yasağı yinelenmişti. Müzik yasağının sektör emekçileri ve geniş kesimlerce tepkiye neden olmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgede "Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı" denilmişti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

'SANATÇININ VE SANATIN KORUNMA İLKESİ ZEDELENECEK'

TBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu Genelge’nin yayımı tarihinde, korona virüsü tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler bulunmayan genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir. Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir” denildi.