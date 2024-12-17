Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Cumhuriyet’e konuştu: ‘Hizmetlerimizde en ufak bir aksama olmayacak’

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:37

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:37

SGK, önceki gün İstanbul, Adana, Ankara, Mersin, İzmir Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi’nin iştiraklerine haciz işlemi uygulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “silkeleme” talimatını uygulamaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, engellemelerin işe yaramayacağını Cumhuriyet’e verdiği bilgilerle anlattı. SGK’nin belediye iştiraklerine e-haciz işlemi uyguladığını, şirketlerin hesaplarında yüksek miktarda para bulunmadığı için paraya el konulmadığını belirten Seçer, “Belediyemizin düştüğü olumsuz bir durum yok bu açıdan. Ancak bunu yapma gerekçelerini anlamak mümkün değil” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından belediyenin SGK ve vergi dairesine olan borçlarını ödeme konusunda daha düzenli hareket edildiğini vurgulayan Seçer, “Çünkü önceki 5 yıllık dönemimizde belediye meclisinde çoğunluğumuz olmadığı için bankalardan borçlanma olanağımız yoktu. O dönemde mecburen aksatıyorduk. Devraldığımız yönetimden kalan borç miktarı da oldukça fazlaydı. Biz belediye yönetimine geldiğimizde her 100 liralık gelirimize karşılık 158 liralık borcumuz vardı. Şu an 2025’e girerken borcumuzun gelirimize oranı yüzde 28’e düştü. Bu da mali disiplin açısından hangi noktada olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDAR AÇISINDAN YANLIŞ BİR POLİTİKA’

Belediyenin toplam borcunun yüzde 25’inin SGK ve vergi dairesine olduğuna dikkat çeken Seçer, vergi dairesine olan borçların ödemesinde yapılandırma uygulandığı için bir sorun olmadığını söyledi. İktidarın söz konusu eylemlerle belediyenin hizmetlerini kısıtlayamayacağını da belirten Seçer, “Bu yapılan işlerin iktidara herhangi bir getirisi yok aksine götürüsü var. Biz bu yükün altından kalkarız. Hizmetlerimizde en küçük bir aksama söz konusu olmaz. Çok yanlış bir politika iktidar açısından. Bunlar döner dolaşır bumerang misali kendilerini vurur. Bunların bize oy kazandırmaktan başka kimseye bir faydası olmaz” diye konuştu. Yurttaşların CHP’li belediyelere yönelik engellemeleri ve belediyelerin yaşadığı mağduriyetleri gördüğünü söyleyen Seçer, “Birileriyle haksız hukuksuz yere, ya da gayriahlaki bir tavırla siyaseten mücadele etmek kimseye bir yarar getirmiyor. Aksine uygulamayı yaptığınız rakibinize yarar getiriyor. Bunu da artık iktidarın görmüş olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘İKTİDARI BELEDİYELERLE YAKALAYACAĞIZ’

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin engellemeler sonucunda mali açıdan olumsuzluğa uğramayacağını vurgulayan Seçer, “Belediyelerin gücüyle, vatandaşlarımızın üzerindeki belediyecilik kabulümüzle ilk seçimlerde iktidarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Mevcut yönetimi gönderecek olan, iktidarın kilidini açacak anahtar belediyelerin elinde” ifadelerini kullandı.