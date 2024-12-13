Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Küresel barış hareketine öncülük edebiliriz'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 22:05

Güncelleme: 13.12.2024 - 22:05

Türkiye, Filistin, Irak, Ürdün, Fas, İran, Mısır, Libya, Suudi Arabistan ve Kırgızistan'ın önemli şehirlerinin belediye başkanları ve diplomatik temsilcileri, bölgesel barışa katkı sunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Ramallah, Salfit, Bağdat, İsfahan, Amman, Rabat, Kazablanka, Erbil gibi şehirlerin yöneticileri ve birçok ülkenin diplomatik temsilcilerini Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İş Birliği Başkanları (ODKA) Toplantısı’nda ağırladı.

Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecan da ODKA toplantısına katılan isimler arasında yer aldı. Uluslararası toplantıda; Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde anlık çeviri yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada “Küresel barış hareketine öncülük edebiliriz” diyen Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ise şunları söyledi:

"DAYANIŞMAYI ARTIRMAK VE GELECEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE İNŞA ETMEK MÜMKÜN"

"Saygıdeğer belediye başkanları, sayın valiler, değerli katılımcılar, değerli misafirler Mersin halkı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu değerli platformda yerel yönetimlerin barış ve iş birliğini güçlendirme potansiyelini tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve ortaklaşmak üzere sizlere bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir araya getirmek için bu değerli platformu oluşturan başta İstanbul Belediye Başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün burada Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan insani krizlere ve çatışmalara barış odaklı bir yaklaşım geliştirme ihtiyacından hareketle bir araya geldik. Bölge ne yazık ki uzun yıllardır savaş, göç, çevre sorunları, afetler, pandemi, ekonomik zorluklar ve toplumsal bölünmelerle sınanıyor. Ancak böylesine zorlu bir ortamda dahi barış dilini ön plana çıkarmak, dayanışmayı arttırmak ve geleceği iş birliğiyle inşa etmek mümkün.

"YEREL YÖNETİMLER BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE ÖNCÜ OLABİLİRLER"

Yerel yönetimler topluma en yakın kurumlardır. Yerel yönetimler çeşitliliğe dayalı toplumsal yapıları iyi yönetme kapasiteleri, hızlı çözüm üretebilme yetenekleri ve halkın ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan yapılar oldukları için barış ve iş birliği süreçlerinde öncü olabilirler. Barışın inşasında toplumsal diyalog mekanizmalarının kurulmasından kriz yönetimine kadar geniş bir alanda rol alabilirler. Şehir diplomasisiyle de bu süreçlerin ve deneyimlerin uluslararası arenaya taşınmasını da pekala sağlayabilirler. Yerel yönetimlerin başkan ve yöneticilerinin tüm bu süreçlerde aktif bir rol benimsemesi ve irade ortaya koymasının hem bölgesel hem de küresel ölçekte kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi sadece bir yerel yönetim değil aynı zamanda Akdeniz havzasında barış ve dayanışmanın öncüsü olarak konumlandırıyoruz. Mersin tarih boyunca göçle kurulan bir göçmen kentidir ve bunun sağladığı dinamizmle ticaretin, kültürel çeşitliğin ve iş birliğinin sembolüdür. Bugün de bu mirası geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her adımımızda daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve barışçıl bir toplum inşa etme vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu toplantının da başlığı olan barış ve iş birliği noktasında buradaki katılımcılara önereceğim en önemli şey belediye başkanı olduğum Mersin'de, buradaki ortam gibi çok kültürlü ve katmanlı bir şehir olan Mersin'de uygulamış olduğumuz kabul edici, kapsayıcı bir dil kullanımının ve politika üretmenin barış iklimini korumada ve iş birliği yapmadaki önemini bir kez daha önemle vurgulamak isterim.

"EVRENSEL DEĞERLERİ BAZ ALARAK KENTİMİZİ DÜNYA KENDİ YAPMAK İÇİN GAYRET SARFEDİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz iş birlikleri sosyal uyum projeleri ve kültürel organizasyonlar barış ve dayanışmanın güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunduğunu da önemle söyleyebilirim. Evrensel değerler baz alarak kentimizi dünya kenti yapmak, Mersin'in uluslararası bağlamda önemli çalışmalara imza atmasını sağlamak için gayret sarf ediyoruz. Uluslararası birçok finans kurumlarıyla iletişim kurarak sağladığımız deprem ve mülteci paketlerinden faydalanarak hayata geçirdiğimiz hizmet ve yatırımlar, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonlarla iş birliğiyle yürütülen projeler, kardeş şehir protokolleri, öğrenci değişim programları, uluslararası festivaller, spor organizasyonları, Avrupa Bisiklet Yolu gibi çalışmaları bunlardan sadece birkaçı. Mersin çok kültürlü ve çok katmanlı bir kent. Biz bu konuda bu çok kültürlü zenginlik olarak görüp sosyokültürel ve sportif etkinliklerle kültürler arası barışı ve iş birliğini tesis ediyoruz.

"KÜRESEL NÜFUSUN ÜÇTE İKİSİNDEN FAZLASI ARTIK KÜRESEL OLARAK DA BİRBİRİNE BAĞLI OLAN KENTSEL ALANLARDA YAŞIYOR"

Bunu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle oranın ticaret sanayi odaları birlikleri, üniversiteleri ve o ülkelerin belediyeler birliğiyle de iş birliği yaparak bir çatı altında bu etkinlikleri geliştirmeyi planlıyoruz. Suriye krizi sonrası Mersin'in aldığı göçe toplumsal temelli koruma anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Sosyal Uyum Merkezimiz gibi kentimizde sosyal uyumu destekleyici pek çok çalışmayı hayata geçirdik ve hak temelli bir anlayışla çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Ağ kurma ve ortaklıklar fırsatlarına ve deneyim paylaşımına olanak tanıyan uluslararası şehir ağlarına üyeliğe ve bu mecralarda kentimizin ve ülkemizin temsiline önem veriyoruz. Bölgedeki diğer yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelmeyi uluslararası kamuoyunda, uluslararası şehir ağlarında ve kurumlarında gündem oluşturmak buraları harekete geçirmek ve buralarda daha etkin roller üstlenmek adına çok kıymetli bulduğumuzu da belirtmek isterim. Şehir diplomasisi şehirlerin belediye yönetimleri ve liderleri aracılığıyla küresel zorlukları ele almak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için uluslararası ilişkilerdeki çabaları ifade eder. Giderek daha da birbirine bağlı bir dünyada şehirler barış inşası ve uluslararası iş birliğinde aktörler olarak ortaya çıkmakta ve geleneksel devlet odaklı diplomasiyi tamamlamaktadır. Küresel nüfusun üçte ikisinden fazlası artık küresel olarak da birbirine bağlı olan kentsel alanlarda yaşıyor. Kentleşme ve küreselleşme arasındaki bu karşılıklı bağımlı ilişki kentsel zorlukların yönetiminin küresel boyutta dikkate alınmasını gerektiren yeni bir zemin yaratmıştır.

"KÜRESEL BİR BARIŞ HAREKETİNE ÖNCÜLÜK EDEBİLİRİZ"

Hepimiz biliyoruz ki bölgemiz zorluklarla mücadele etmektedir. Şehirler de bu zorlukların merkezinde yer almaktadır. Zaman içinde Mersin'in coğrafya stratejik konumu kriz bölgelerine yakınlığı nedeniyle Mersin'de kendi payına düşen sıkıntıları yaşadı. Ancak ekonomik zorluklar, doğal afetler, pandemi gibi tüm sıkıntılara rağmen bu şeyler dirençli olmanın ve zorluklar karşısında umudu kucaklamanın ne anlama geldiğini de gösterdi. İklim değişikliği ve göç gibi küresel sorunlara yönelik diğer yeni yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde yürütülen projeleri de hayata geçirdik geçirmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler barışı yalnızca hayal eden değil, somut adımlarla inşa eden aktörleriz. Şehirlerimizin kültürel zenginliklerinin ortak enerjisini birleştirerek küresel bir barış hareketine öncülük edebiliriz. Karşılaştığımız tüm sıkıntılara rağmen buradayız birlikteyiz ve ayaktayız. Etrafımıza baktığımızda sadece zorlukları değil aynı zamanda fırsatları da görüyoruz. Zorlandığımız yerde yeniden inşa etme fırsatını, mücadele ettiğimiz yerde yenilik yapma şansını ve ayrılıkların olduğu yerde bir araya gelme imkanı da görüyoruz. Hepimizin bu toplantıdan. Birlikte çalışarak daha güçlü bir dünya yaratma kararlılığıyla ayrılacağımıza da inanıyorum. Ülkeler düzeyinde şehir düzeyinde, insan düzeyinde, proje düzeyinde, etkinlikler düzeyinde çözüm temelinde birbirini anlama proje üretme, bilgi ve deneyim paylaşımı anlatımda verimli bir toplantı olduğuna inanıyor, bu organizasyonların önemle devamını diliyorum. Katkılarınız için teşekkür eder, bundan doğacak iş birliklerinin sadece bölgemize değil, tüm dünyaya umut ışığı olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum."