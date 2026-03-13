Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'at eti' skandalına ilişkin açıklama: 'Denetim yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda'

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aşhanede kullanılan et ile ilgili kamuoyuna yansıtılan görüntülere dair Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuştu. Söz konusu olayın 4 Şubat tarihinde gerçekleştiğini hatırlatan Seçer, iddiaların Ramazan ayında gündeme getirilmesini “manidar” olarak nitelendirdi.

Konunun siyasi bir malzeme haline dönüştürülmeye çalışıldığını ifade eden Seçer, “Biz Mersin’de huzurun bozulmasını istemiyoruz. Toplumsal infiallere neden olacak söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak dün bazı yayın organlarında yapılanları tüm Türkiye gördü. Bilmiyorlar ki gıda güvenliği ve halk sağlığında belediyelerin yetki sınırı nedir? Bu meseleyi siyasi mülahaza ile ele alıyorlar” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nin yılda 170 ton et kullandığını hatırlatan Seçer, et alımında açık ihaleye çıkıldığını ve tüm sürecin yasal olarak ilerlediğini belirterek, “Aşhanemiz, yıl boyunca belli şartlar çerçevesi içerisinde, yetkili gıda mühendisi ve sorumlusu nezaretinde etleri teslim alıyor. Belediyemize yapılan et teslimleri resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştiriliyor. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü Mezbahane Sorumlusu, veteriner hekimin gözetimi ve onayıyla düzenleniyor. Yani hayvanlar mezbahanede kesiliyor. Mezbahanelerde de İlçe Tarım Müdürlüğü’nün görevlendirdiği veteriner hekimler sorumlu. Onlar onaylıyor ve bu etler sadece bizim aşhaneye gelmiyor. Sizlerin evine de geliyor. Biz etleri teslim alırken, kamera eşliğinde teslim alıyoruz. Mezbaha kesim raporunu alıyoruz ve bu doğrultuda eti kabul ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Tespitin ardından Mersin Büyükşehir olarak resmi sürecin haricinde ek bir denetime daha başvurduklarını ifade eden Seçer, “İddiaların tarafımıza ulaşmasının ardından, bir kat daha denetimi artırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Sadece rapora bağlı kalmamak için o tarihten sonra her gelen partinin numunelerini alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’'nün analiz sonuçlarını talep ediyoruz. Bu analizler ve raporlar doğrultusunda bir problem ya da olumsuzluk yoksa et kabulü yapıyoruz” diye konuştu.

“BURADA MAĞDUR BİZİZ”

Mersin Büyükşehir olarak gerçekleşen olayda mağdur edildiklerini aktaran Seçer, bir kamu kurumu ile bir yurttaşın et alımında herhangi bir fark olmadığını vurguladı. Seçer, kamu kurumlarının belli denetimlerden geçtiğini ancak bir yurttaşın evine aldığı eti hiç sorgulamadan aldığını söyledi.

AKP Mersin İl Başkanı Adem Aldemir’in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamaya işaret ederek paylaşımda yer alan bir kısmı meclis üyeleri ile paylaşan Seçer, “Biz burada mağduruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi ile vatandaş arasında bir fark yok. Bu eti siz de alıyorsunuz. Bu evraklara güvenerek. Biz de alıyoruz ki biz kamu kurumuyuz. Bu kadar ince eleyip sık dokuduğumuz halde böyle bir olay vuku bulmuşsa Sayın AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir’in söylediği gibi; yerden göğe kadar da katılıyorum söylediklerine. Tweetinde bulunan 3. paragrafı okuyorum; ‘Bildiğiniz üzere ülkemizde at ve eşek kesimine yönelik herhangi bir yasal izin bulunmamaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan tablo yalnızca bir gıda güvenliği sorunu değil.’ Katılıyor muyuz? Az önce söyledik, evet bu bir gıda güvenliği meselesi. ‘Aynı zamanda kamu sorumluluğu’ yani denetim diyor. ‘Ve denetim mekanizmaları açısından ciddi bir ihmal ihtimalini gündeme getirmektedir’ diyor paylaşımında. Ben nasıl alım yaptığımı söylüyorum. Bir kamu kurumu olarak ya da farz edelim özel sektörde büyük bir fabrikam var böyle toplu açık ihaleyle et alacağım, bu alımı ancak bu şekilde yapabilirim. Başka ne yapabilirim? Ya da ev hanımı Ayşe Hanım, Mehmet Bey evine et alırken marketten ve kasaptan bu belgeleri istemeden alır. Peki ne yapacağız? Denetimi, ilgili kurumlar sıkı yapacak” dedi.

SEÇER: “DENETİM YETKİSİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDA”

Denetim yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğunu vurgulayan Seçer, konuşmasında konuyla ilgili kanuni düzenlemeye değinerek kanun maddesinden bir kısmı okudu. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında düzenlenen yönetmeliği aktaran Seçer, “Hayvansal gıdaların üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm aşamalarda ilgili yönetmelik uygulanır. Resmi kontroller, gıda işletmelerinin kayıt ve onay süreçleri, hijyen kuralları, numune alma ve laboratuvar analizleriyle izlenebilirlik kontrollerini kapsar. Ayrıca ithalat ve ihracatta da hayvansal ürünlerin mevzuata uygunluğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından denetlenir” bilgisini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Aşhaneleri’nde günlük 500 ile 1200 kilogram arasında et tüketildiğini ve yıllık et ihtiyacının yaklaşık 170 ton olduğunu ifade eden Seçer, et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve şartnameye uygun olarak yapıldığını kaydetti.

İlgili şartnameye ilişkin de açıklama yapan Seçer, “Ürünler, 3285 sayılı kanunun 101. maddesine ve Türk Gıda Kodeksi Et Ve Et Ürünleri Tebliği’nin hükümlerine uygun olarak; işletme kayıt belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile kesim raporu belgeleri istenerek uygun şekilde alınmaktadır. Etlerin aşhaneye teslim edilmesi aşamasında fiziki kontrol yapılarak kameralar eşliğinde teslim tutanağı düzenlenmektedir” dedi.

“HALK SAĞLIĞI HEPİMİZİN MESELESİ”

AKP Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Tunçaz’ın, “Dolayısıyla, sorumluluk ‘Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olmakla birlikte millete yedirdiğimiz etlerin, sizin teyiden söylediğiniz teknik ve hukuki süreçlerin ikmaline rağmen yine de yedirilmemesi gerektiğine ilişkin fikrimizi söylemek istedik. Zira burada sorumluluk her ne kadar bakanlığa ait olmasına rağmen netice itibariyle bu ekmeği, yemeği vatandaşa sunan belediyemiz, bu hadisenin ortaya çıkmasından sonra daha titiz davranıldığına ilişkin beyanları bizim de olumlu karşıladığımız beyanlardır” sözleri üzerine sürecin ilgili kurumlarla birlikte titizlikle yürütüldüğünü belirten Seçer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyledi.

Seçer, ihbar üzerine söz konusu etlerin imha edildiğini ve bundan sonraki süreçte daha hassas bir denetim süreci uygulanacağını dile getirerek, “Denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde değil, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır. Ancak biz yine de ilgili kurumlarımızla süreci birlikte yürüttük. Halk sağlığı hepimizin meselesi. Bu konuda sorumluluğumuz olmasa da bir kamu kurumu olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye belirtti.

Seçer ayrıca konuyla ilgili emniyet birimleri tarafından da soruşturma yürütüldüğünü belirterek sürecin tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Tunçaz’ın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili tedarikçi firmanın açıklanmasını talep etmesi üzerine Seçer, “Et tedarikini sağlayan firma sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne et tedarik etmiyor. Birçok kamu kurum ve kuruluşuna tedarik ediyor, dolayısıyla bunu burada açıklamam doğru değil. Bu iddia ortaya atılır atılmaz biz zaten ilgili kurumun bize uyarısı üzerine 213 kilogram eti imha ettik. Bir kat daha hassasiyet gösterip bir de üstüne raporla yetinmeyip ürünleri gıda kontrol laboratuvarında analize de gönderiyoruz artık” diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm ilçelerdeki iftar programlarına eşi Meral Seçer ile katıldığını söyleyen Seçer, ortaya atılan iddianın özellikle Ramazan ayında medyada çarpıtılmasını ve art niyetle ele alınmasını oldukça üzücü bulduğunu dile getirdi. Seçer, medyanın yarattığı dezenformasyonun yanlış yönlendirmelere sebebiyet verebileceğine de ayrıca dikkat çekti.

"BU KAVURMA PİLAVI VATANDAŞLARIMIZLA YİYORUM"

Büyükşehir’in Aşhanesi’nden günlük 10 bin kişilik yemek çıktığını ve günlük rutinde 3 eşit yemeğin 35 TL’ye Mahalle Mutfakları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını hatırlatan Seçer, “Bu insanların aklında da en küçük bir soru işareti olmasın. Tekrar söylüyorum; Ramazan’ın birinci gününden itibaren her gün ailemle beraber bu kavurma pilavı vatandaşlarımızla yiyorum. Bütün ilçelerde bu yemeği beraber kaşıklıyoruz. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Ama biz alımları bir kat daha dikkatli yapıyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum” diye konuştu.