2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Mersin'de ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Mersin'de ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Mersin'de kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:40
Mersin Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de ne kadar oy aldı?
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Mersin'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS MERSİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Mersin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA  MERSİN'DE NE KADAR OY ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA MERSİN'DE NE KADAR OY ALDI?

14 MAYIS 2023 MERSİN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MERSİN'DE KADAR OY ALDI?

Mersin Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.73 aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MERSİN'DE KADAR OY ALDI?

Mersin Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60.27 oy aldı.

SİNAN OĞAN MERSİN'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Mersin'de yüzde 4.86 oranla oy aldı.


Mersin 28 Mayıs İkinci tur Cumhurbaşkanı 2023 seçimleri Seçim 2023

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