Mersin Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:40

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:40

Mersin'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS MERSİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Mersin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA MERSİN'DE NE KADAR OY ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA MERSİN'DE NE KADAR OY ALDI?

14 MAYIS 2023 MERSİN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MERSİN'DE KADAR OY ALDI?

Mersin Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.73 aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MERSİN'DE KADAR OY ALDI?

Mersin Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60.27 oy aldı.

SİNAN OĞAN MERSİN'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Mersin'de yüzde 4.86 oranla oy aldı.