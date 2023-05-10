2018 seçimlerinde Mersin'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Mersin'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Mersin seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Mersin seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE MERSİN'DEN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 325.518
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 145.029
HÜR DAVA PARTİSİ - 4.529
VATAN PARTİSİ - 2.482
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 192.573
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 304.232
SAADET PARTİSİ - 7.814
İYİ PARTİ - 154.145
BAĞIMSIZLAR - 374
2018 SEÇİMLERİ MERSİN'DEN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3
İYİ PARTİ - 2
2018 MERSİN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
LÜTFİ ELVAN - AKP
ALİ CUMHUR TAŞKIN - AKP
ZEYNEP GÜL YILMAZ - AKP
HACI ÖZKAN - AKP
OLCAY KILAVUZ - MHP
BAKİ ŞİMŞEK - MHP
FATMA KURTULAN - HDP
RIDVAN TURAN - HDP
CENGİZ GÖKÇEL - CHP
ALPAY ANTMEN - CHP
ALİ MAHİR BAŞARIR - CHP
BEHİÇ ÇELİK - İYİ PARTİ
ZEKİ HAKAN SIDALI - İYİ PARTİ
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