2018 seçimlerinde Mersin'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Mersin'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Mersin seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:40

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:02

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE MERSİN'DEN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 325.518

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 145.029

HÜR DAVA PARTİSİ - 4.529

VATAN PARTİSİ - 2.482

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 192.573

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 304.232

SAADET PARTİSİ - 7.814

İYİ PARTİ - 154.145

BAĞIMSIZLAR - 374

2018 SEÇİMLERİ MERSİN'DEN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3

İYİ PARTİ - 2

2018 MERSİN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

LÜTFİ ELVAN - AKP

ALİ CUMHUR TAŞKIN - AKP

ZEYNEP GÜL YILMAZ - AKP

HACI ÖZKAN - AKP

OLCAY KILAVUZ - MHP

BAKİ ŞİMŞEK - MHP

FATMA KURTULAN - HDP

RIDVAN TURAN - HDP

CENGİZ GÖKÇEL - CHP

ALPAY ANTMEN - CHP

ALİ MAHİR BAŞARIR - CHP

BEHİÇ ÇELİK - İYİ PARTİ

ZEKİ HAKAN SIDALI - İYİ PARTİ