Mersin'de taraftar otobüsü taşlandı: 7 Kişi gözaltına alındı

TFF 3. Ligi'nde mücadele eden Osmaniyespor'un taraftar otobüsüne Mersin İdman Yurdu deplasmanı sonrası Osmaniye’ye dönerken taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda otobüsün camları kırılırken, otobüste bulunanlardan yaralanan olmadı. Saldırının ardından yol kenarına çekilen otobüste kırılan camların temizlenmesiyle kafile yoluna devam etti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin-Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Ekipler, kimliğini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.