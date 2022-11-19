Mersin'de Alevilerin evleri işaretlendi!
Mersin’de aynı apartmanda beş Alevi ailenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti konuldu. Cumhuriyet'e konuşan Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Pir Hasan Kılavuz, "Temkinli olmamız lazım" dedi.
Mersin Yenişehir’de aynı apartmanda yaşayan beş Alevi ailenin kapısına kırmızı boyayla çarpı çizildi.
Cumhuriyet’e konuşan Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Pir Hasan Kılavuz, “Bu beş ev nasıl belirleniyor? Demek ki orayı bilen, iyi tespit etmiş birileri var. Aleviliğin konuşulduğu, tartışıldığı, çalıştayların gündeme geldiği bir dönemde böyle bir olayın olması ilginç” dedi.
Mersin’de Alevi ve Sünniler arasında bir sıkıntı olmadığını hatırlatan Kılavuz, “Alevilerle Sünnileri karşı karşıya getirmek için kim çaba sarf ediyor? Bu soruların yanıtlarını almak istiyoruz elbette. Ama temkinli olmamız lazım” diye konuştu.
Olayın Yenişehir’de meydana gelmesine karşın Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayın Mezitli’de olduğuna dair ifadeler kullanıldı.
Olay “komşu kavgası” olarak aktarıldı.
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