Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 9 zanlı tutuklandı
Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 9 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Çocuk istismarı #müstehcen
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