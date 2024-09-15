CHP'li vekilden artan çocuk istismarına ilişkin açıklama: ‘Çocuklar ölüyor iktidar susuyor’

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 15:23

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayeti ve artan çocuk istismarına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Narin’in cansız bedeninin uzun süre bulunamamasına tepki gösteren Ersever, “Narin, hepimizin yüreğini dağladı. Savunmasız bir çocuğumuzun uğradığı bu vahşet uykularımızı kaçırdı. Günlerdir gözümüze uyku girmiyor. Olay kadar sonrasında yaşadıklarımız da vahim. Yaşananlar gerici zihniyetin, feodal yapının hükümeti nasıl teslim aldığını gösteriyor. Jandarma bölgede, devletin istihbarat birimleri bölgede ama katledilen bir çocuğumuzun cansız bedeni 19 gün bulunamıyor. 19 gün boyunca devlet neredeydi? Bunun izahı yok” dedi.

‘BU GÜCÜ NEREDEN ALIYORLAR?’

Ersever konuşmasına şöyle devam etti: “Narin’in cansız bedenini saklayan gizli tanık ifadesinde muhtardan korktuğunu söylüyor. Tüm köy halkının korktuğu bu muhtar bu gücü nereden alıyor. Bu vatandaş bu tehdit karşısında neden güvenlik güçlerine ve adli makamlara başvuramıyor. Yıllardır vurguladığımız bir tehlike var. Kamu görevlilerinin hukuk devletini bir kenara bırakıp, siyasal iktidarın baskılarına boyun eğer hale gelmesi... Sorulması gereken başka bir soru daha var. Narin’in cansız bedeninin 19 gün bekletilmesi. Suyun altına konularak delillerin karartılması adli tıp uzmanlarının sahip olabileceği bir bilgi. Sıradan insanlar bu kadar detay bilgiye nasıl sahip olabiliyorlar? Bir noktaya daha değinmekte fayda var. Bu eşkiyalar, basın mensuplarını tehdit edecek gücü nereden alıyorlar?”

KAYIP ÇOCUK SORUSUNA YANIT YOK

Çocuk istismarı ve ihmalinin kanayan bir yara olduğunu vurgulayan Ersever, “Çocuklar tacize uğruyor, çocuklar kayboluyor, çocuklar öldürülüyor, hükümet ise susuyor. Hükümet bu kadar hassas bir konuda verdiğimiz soru önergelerini bile yanıtlamıyor. 12 Temmuz 2023 tarihinde kayıp ve kaçırılan çocuk sayılarına ilişki olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdat Yılmaz’a verdiğimiz soru önergesine aldığımız cevap oldukça manidar. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı; “Kayıp ve kaçırılan çocuklara ilişkin hususlar yetki alanıma girmiyor” diyor ve olayı İçişleri Bakanlığı’na havale ediyor. İşte tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği nokta budur. 4 Ağustos 2023 tarihinde verdiğimiz aynı mahiyetteki soru önergemiz İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya tarafından yanıtlandı. Yanıtta sadece mevzuat bilgisi var. Sayın Bakan da bu veriler için TÜİK’i adres gösteriyor. Herhâlde Sayın Bakanın TÜİK’in bu konuda 2016 yılından bu tarafa veri paylaşmadığından haberi yok ya da her zaman olduğu gibi gerçeklerin üzeri örtülmek isteniyor. Sayın Bakan toplumdan neyi saklıyorsunuz? Narin yavrumuzun başına gelenlerin benzeri binlerce olay mı saklanıyor? Sayın Bakan bu soruları yanıtlamış olsaydı, kamu oyununda bir duyarlılık oluşacaktı, belki de bu cinayetler yaşanmayacaktı” değerlendirmelerinde bulundu. Aynı soru önergelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yeniden yönelteceğini belirten Ersever, “Bakalım bu sefer ne yanıt verecekler?” ifadesini kullandı.

‘ÇAĞDAŞ POLİTİKALAR KURTARACAK’

Hükümetin derinleşen ekonomik krize karşın pembe tablo çizmeye devam ettiğini söyleyen Ersever, “Yıl sonunda milli gelirin 15 bin doları bulacağı açıklanıyor. Bir ülkede çocuklar gülmüyorsa, hayattan vahşice kopartılıyorsa, toplum bir şiddet sarmalı içine sürüklenmişse, kötülük sıradanlaşmışsa, milli geliriniz 15 bin dolar olsa ne yazar?” diye konuştu. Ersever, “Türkiye’yi bu acılardan, bu karanlıktan, bu çağdışı zihniyetten, bu bataklıktan toplumun duyarlılığı ve çağdaş politikalar kurtaracaktır” dedi.