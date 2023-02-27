Mersin'de 'Kızılay' protestosuna ev baskını: SOL Partili 13 kişi gözaltında
Depremin üçüncü gününde çadır sattığı ortaya çıkan ve büyük tepki toplayan Kızılay'ı Mersin'de protesto eden SOL Parti üyeleri, akşam saatlerindeki ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
SOL Parti Mersin İl Örgütü üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde deprem bölgesine gönderilmesi gereken çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto etti. Kızılay Mersin Şubesi önünde gerçekleştirilen protestonun ardından SOL Parti üyeleri, akşam saatlerinde polis tarafından yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınmaya başladı.
Edilinilen bilgiye göre şu ana kadar İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Dama, Mehmet Antmen, Hazal Manguldar, Tuna Şahin, Çağdaş Oğul Arı'nın da içinde olduğu 13 SOL Parti üyesi gözaltına alındı.
SOL PARTİ'DEN GÖZALTILARA TEPKİ
SOL Parti, gözaltı kararlarına tepki göstererek, "Mersin'de parti üyelerimiz Kızılay önünde yaptıkları eylem nedeniyle ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor. Baskıya,tehdide, zorbalığa boyun eğmeyiz. Gözaltıları derhal serbest bırakın" açıklamasında bulundu.
Mersin'de parti üyelerimiz Kızılay önünde yaptıkları eylem nedeniyle ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor.— SOL Parti (@solpartibilgi) February 27, 2023
Baskıya,tehdide, zorbalığa boyun eğmeyiz #HodriMeydan#Hükümetİstifa #Erdoğanİstifa
Gözaltıları derhal serbest bırakın. https://t.co/2V95jeZ5Ip
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı. Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.
AHBAP DA KABUL ETMİŞTİ
AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.
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