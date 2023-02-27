Mersin'de 'Kızılay' protestosuna ev baskını: SOL Partili 13 kişi gözaltında

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:33

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 23:33

SOL Parti Mersin İl Örgütü üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde deprem bölgesine gönderilmesi gereken çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto etti. Kızılay Mersin Şubesi önünde gerçekleştirilen protestonun ardından SOL Parti üyeleri, akşam saatlerinde polis tarafından yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınmaya başladı.

Edilinilen bilgiye göre şu ana kadar İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Dama, Mehmet Antmen, Hazal Manguldar, Tuna Şahin, Çağdaş Oğul Arı'nın da içinde olduğu 13 SOL Parti üyesi gözaltına alındı.

SOL PARTİ'DEN GÖZALTILARA TEPKİ

SOL Parti, gözaltı kararlarına tepki göstererek, "Mersin'de parti üyelerimiz Kızılay önünde yaptıkları eylem nedeniyle ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor. Baskıya,tehdide, zorbalığa boyun eğmeyiz. Gözaltıları derhal serbest bırakın" açıklamasında bulundu.

Mersin'de parti üyelerimiz Kızılay önünde yaptıkları eylem nedeniyle ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor.



Baskıya,tehdide, zorbalığa boyun eğmeyiz #HodriMeydan#Hükümetİstifa #Erdoğanİstifa



Gözaltıları derhal serbest bırakın. https://t.co/2V95jeZ5Ip — SOL Parti (@solpartibilgi) February 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı. Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP DA KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.