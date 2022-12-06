Mersin'deki açılış töreni için Vahap Seçer'e davet gitmedi

06 Aralık 2022 Salı, 19:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Mersin'e geldi. Burada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ile Mersin Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) arasındaki bağlantı yolu kavşağının açılış törenine katıldı.

Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, birliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün merkezi Mersin'in her geçen gün geliştiğini, cazibesini artırdığını, yeni istihdam olanaklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Açılış törenine CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer davet edilmedi. Vahap Seçer konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Seçer, şunları kaydetti: "Sayın Bakan hoş geldiniz. Mersinlilerin iradesiyle seçilmiş belediye başkanı olarak haber verilseydi sizi nazikçe karşılardım. Ayrıca metro, Akbelen Bulvarı katlı kavşak yapımı gibi birçok sorunu ve Mersin halkının bakanlığınızdan beklentilerini size anlatırdım. Hayırlısı olsun!"

Sayın Bakan hoş geldiniz.



Mersinlilerin iradesiyle seçilmiş belediye başkanı olarak haber verilseydi sizi nazikçe karşılardım. Ayrıca metro, Akbelen Blv. katlı kavşak yapımı gibi birçok sorunu ve Mersin halkının bakanlığınızdan beklentilerini size anlatırdım.



Hayırlısı olsun! https://t.co/c6KBzjHSTz — Vahap Seçer (@SecerVahap) December 6, 2022

Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise "Mecliste yüzünüze karşı da söyledim; Mersin metrosu için her şey hazır ancak aylardır Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin tek bir imzası bekleniyor. Amacınız Mersin'liye hizmetse neden aylardır bu imza için harekete geçmiyorsunuz? Alın size samimiyet testi!" ifadelerini kullandı.