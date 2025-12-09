MESEM'i protesto etmişlerdi! TİP'li 16 gencin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği Mesleki Eğitim Zirvesi TİP'li öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

Öğrenciler, “Katil patronlar hesap verecek”, “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganlarını atmıştı.

MESEM'i protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 gençten 16’sı, 3 Aralık'ta Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

TUTUKLULUĞA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP), MESEM'i protesto ettikleri için tutuklanan 16 gencin tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

TİP'ten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocuk işçiliğini meşrulaştırma projesi olan ve iş cinayetleriyle gündeme gelen Mesleki Eğitim Merkezleri’ni (MESEM) protesto ettiği için tutuklanan 13'ü öğrenci 16 gencin tutukluluğu için yapılan itirazın reddedildiği kaydedildi.

TİP'in açıklamasında "Gençler serbest kalana, MESEM adı verilen rezil proje iptal edilene kadar Yusuf Tekin adlı tarikat ve patron temsilcisini rahat bırakmayacağız" denildi.