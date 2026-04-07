Meslek Fabrikası direnişi sürüyor: CHP'den nöbet ve miting kararı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Meslek Fabrikası’nda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Güç, “Bugün ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla beraber kısa bir toplantı yaptık. Yarın saat 18.00’de yapacağımız mitingle ilgili istişarede bulunduk” dedi.

“BÜYÜK BİR KALABALIKLA TEPKİ GÖSTERECEĞİZ”

Meslek Fabrikası’nda yapılan işlemleri hukuksuz olarak nitelendiren Güç, “Yarın büyük bir kalabalıkla burada yapılan hukuksuz işlemlere karşı tepkimizi ortaya koyacağız. Bu eylemle ilgili birlikte hareket ediyoruz” diye konuştu.

“SABAHA KADAR NÖBET TUTACAĞIZ”

Açıklamasında gece boyunca sürecek nöbete de değinen Güç, “Bu akşam Cemil Başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla birlikte sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU SADECE BELEDİYEYE DEĞİL, İZMİR’E YAPILMIŞTIR”

Yaşananların yalnızca belediyeye yönelik olmadığını vurgulayan Güç, “Bizler bu yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Bu, Cumhuriyet Halk Partili belediyeye yapılmış bir hareket değildir. Bu, İzmir’deki gençlerimize ve kadınlarımıza yapılmış bir haksızlıktır” dedi.

Güç, “Bu haksızlığı kabul etmiyoruz ve buradaki mücadelemize devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.