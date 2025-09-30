Mesut Özil, KKTC'den aradı: Erdoğan telefonda 'seçim' mesajı verdi

19 Ekim'de cumhurbaşkanlığı için sandık başına gidecek olan KKTC'deki Yunus Emre Enstitüsü, 'gençlerle buluşma' etkinliği düzenledi.
Etkinliğe konuşmacı olarak futbolcu Mesut Özil katıldı. Özil, etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan'ın "KKTC'deki seçimleri kazanmalıyız" demesi dikkat çekti.
Özil'in konuşması sırasında Erdoğan ile telefonda konuşması ve Erdoğan'ın sesini mikrofon aracılığı ile izleyicilere aktardığı anlar medyada yayımlandı
"KESİNLİKLE KAZANMALIYIZ"
Erdoğan'ın "KKTC’deki seçimleri kesinlikle kazanmalıyız” ifadeleri ada medyasında da tepki çekti.
19 Ekim'deki seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman yarışıyor. Ankara'nın Tatar'a destek verdiği biliniyor.