Son dakika... Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit: Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 18:24

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 18:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÜKLENDİ

"Bay bay Kemal senin kaç konutun var" diyen Kılıçdaroğlu, "Acaba senin büyükşehir belediyelerin veya belediyelerin kaç konut yaptılar söyler misin? İzmir'de, Anlatya'da, Muğla'da ne yaptılar. Sadece laf, biz yaptık biz. Onlar değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biliyorsunuz bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı, takoz koymayı, yalan ve iftara ile engel olmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bu? CHP... Meslekleri budur. Geçmişte köprülerden tünellere, havalimanlarından fabrikalara, savunma sanayi projelerinden sessiz devrimlerimize kadar her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin ve enerjimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık" diye konuştu.

"Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan, "Bay bay Kemal, kesemeyeceksin. İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmeye çalıştın. Ne oldu, kesebildin mi? İstanbul Havalimanı şu anda dünyada parmakla gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan Erdoğan, "Hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz, sana rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyerek bu yolda yürüdük" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdüren Erdoğan, "Bay bak Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz" diye konuştu.

LGBTİ+'LAR DA HEDEFİNDEYDİ

Konuşmasında LGBTİ+'ları da hedef alan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim LGBT ile işimiz yok, ülkemize kazandıracak daha çok işimiz, istikbalimiz ve istiklalimiz için vereceğimiz daha çok mücadele var. Biz, 20 yılda her alanda yaptığımız 79 milyar liralık yatırımla Elazığ'a şükranlarımızı gösterdik. Elazığ'ı tarihinde görülmemiş hizmetlerde buluştuk."