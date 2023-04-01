Danla Bilic'ten Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Sürpriz yaptık!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, "Ekrem İmamoğlu başkanım ve Meral Akşener mommyim ile Örnektepe Kız Öğrenci Yurduna sürpriz yaptık" paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 13:15
Danla Bilic'ten Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Sürpriz yaptık!
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Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam İstanbul'da Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. 

İftara, sosyal medya fenomeni Danla Bilic de katıldı.

AKŞENER'DEN KIRMIZI KALPLİ YANIT!

İftarın ardından Danla Bilic, Twitter hesabından Akşener ve İmamoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı, şu ifadelerle paylaştı:

"Biz bugun Ekrem İmamoğlu başkanım ve Meral Akşener mommyim ile Örnektepe Kız Öğrenci Yurduna sürpriz yaptık. Bu da böyle bir bilgi."

Meral Akşener ise, Danla Bilic’in paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile yanıt verdi.


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