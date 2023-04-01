Meral Akşener: 'Millet dövüş istemiyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa’da FİFA onaylı 5 bin seyirci kapasiteli İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nı dün hizmete açtı.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00
Meral Akşener: 'Millet dövüş istemiyor'
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Törene, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Duayen spor insanı merhum Halit Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç ve ailesi de açılışta hazır bulundu.

Tribünlerin hınca hınç dolu olduğu açılışta konuşan Akşener, “Milletimiz, bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin bizden beklediği, seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik milletimize yönelik, hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor” dedi. 


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu Meral Akşener

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