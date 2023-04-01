Meral Akşener: 'Millet dövüş istemiyor'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Törene, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Duayen spor insanı merhum Halit Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç ve ailesi de açılışta hazır bulundu.

Tribünlerin hınca hınç dolu olduğu açılışta konuşan Akşener, “Milletimiz, bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin bizden beklediği, seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik milletimize yönelik, hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor” dedi.