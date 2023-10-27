Metin Lokumcu davasında keşif talebine ret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin Hopa’yı ziyaretinde çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın 11. duruşması dün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada söz konusu olayda tutulan tutanakta imzası bulunan 9 polisten 7’sinin ifadesi alındı. İfadesi alınamayan isimlerden birinin yurtdışında görevli olduğu bir diğer isme ise ulaşılamadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili ailenin avukatları keşif talebinde bulundu. Savcılık söz konusu talebi reddederken ifadesi alınmayan iki polisin de dinlenmesi gerektiğini belirterek davayı 1 Şubat 2024 tarihine erteledi.
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